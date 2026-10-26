Imagen de archivo de movilizaciones de agricultores en Málaga. Alex Zea - Europapress

Más de 100 agricultores y ganaderos de Málaga se movilizan en Madrid: "El campo tiene que poder vivir"

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LO ESENCIAL Las claves Más de 100 agricultores y ganaderos de Málaga viajarán a Madrid para participar en la protesta convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones. El sector reclama medidas urgentes ante el incremento de los costes de producción, especialmente en el gasóleo y los fertilizantes, y exige una PAC con presupuesto suficiente. Entre sus demandas destacan la exigencia de precios justos, la derogación de la Ley de la Cadena Alimentaria por considerarla ineficaz y un mayor control fronterizo contra la competencia desleal. Asaja Málaga advierte de que la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia está en riesgo si no se da una respuesta efectiva a sus reivindicaciones.

Más de 100 agricultores y ganaderos de Málaga participarán este próximo miércoles, 28 de octubre, en la movilización convocada en Madrid por Asaja, COAG y Unión de Uniones.

Con el lema Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo, los agricultores y ganaderos malagueños, encabezados por Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga, reclamarán medidas frente al aumento de los costes de producción, especialmente del gasóleo y los fertilizantes; y una Política Agraria Común (PAC) "fuerte y con presupuesto suficiente".

También reivindicarán precios justos que permitan cubrir los costes de producción; la derogación de la actual Ley de la Cadena Alimentaria, que consideran "ineficaz"; una reducción de la burocracia y un mayor control en las fronteras "para evitar la competencia desleal".

Con su participación, desde Asaja Málaga trasladarán a Madrid "las reivindicaciones del campo malagueño y defenderá la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia", según han informado a través de un comunicado.

Desde la organización han advertido de que, "sin una respuesta efectiva a estas reivindicaciones, se agravará la difícil situación que atraviesa el sector, poniendo en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones".

"Para poder producir alimentos y dar de comer a la sociedad, el campo tiene que poder vivir", han concluido.