Más de 100 agricultores y ganaderos de Málaga se movilizan en Madrid: "El campo tiene que poder vivir"
Una delegación de Asaja de la provincia participará en la concentración del próximo 28 de octubre para exigir medidas frente al aumento de los costes de producción.
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Más de 100 agricultores y ganaderos de Málaga viajarán a Madrid para participar en la protesta convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones.
El sector reclama medidas urgentes ante el incremento de los costes de producción, especialmente en el gasóleo y los fertilizantes, y exige una PAC con presupuesto suficiente.
Entre sus demandas destacan la exigencia de precios justos, la derogación de la Ley de la Cadena Alimentaria por considerarla ineficaz y un mayor control fronterizo contra la competencia desleal.
Asaja Málaga advierte de que la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia está en riesgo si no se da una respuesta efectiva a sus reivindicaciones.
Más de 100 agricultores y ganaderos de Málaga participarán este próximo miércoles, 28 de octubre, en la movilización convocada en Madrid por Asaja, COAG y Unión de Uniones.
Con el lema Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo, los agricultores y ganaderos malagueños, encabezados por Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga, reclamarán medidas frente al aumento de los costes de producción, especialmente del gasóleo y los fertilizantes; y una Política Agraria Común (PAC) "fuerte y con presupuesto suficiente".
También reivindicarán precios justos que permitan cubrir los costes de producción; la derogación de la actual Ley de la Cadena Alimentaria, que consideran "ineficaz"; una reducción de la burocracia y un mayor control en las fronteras "para evitar la competencia desleal".
Con su participación, desde Asaja Málaga trasladarán a Madrid "las reivindicaciones del campo malagueño y defenderá la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia", según han informado a través de un comunicado.
Desde la organización han advertido de que, "sin una respuesta efectiva a estas reivindicaciones, se agravará la difícil situación que atraviesa el sector, poniendo en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones".
"Para poder producir alimentos y dar de comer a la sociedad, el campo tiene que poder vivir", han concluido.