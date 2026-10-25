Está en vigor: el trabajador tiene derecho a un permiso retribuido de 20 horas al año para formación

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores reconoce un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación para empleados con más de un año de antigüedad. Estas horas son acumulables durante un periodo máximo de cinco años, lo que permite sumar hasta 100 horas de formación. El curso debe estar vinculado a la actividad de la empresa y no incluye la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales. La Audiencia Nacional ha dictaminado que este permiso es independiente y compatible con la asistencia a exámenes oficiales.

El artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores establece un derecho laboral para todas aquellas personas que llevan más de un año en la empresa, relacionado con la formación profesional dentro de su puesto.

El empleado puede disfrutar de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo sin que le toquen la nómina, siempre que esa formación tenga que ver con la actividad de la empresa. Es un apartado que llegó con la reforma laboral de 2012.

Las horas no caducan a final de año por sistema, porque son acumulables hasta cinco años, lo que deja un techo de cien horas para quien no las gaste. Es la diferencia entre un curso suelto de fin de semana y una formación de las que duran semanas.

Luego está la letra pequeña, que es donde se decide si el permiso funciona o se queda en papel. El Estatuto remite al convenio colectivo para fijar cómo se disfruta, y si el convenio no dice nada, trabajador y empresa tienen que ponerse de acuerdo. Eso significa que antes de pedir nada conviene mirar el convenio del sector. Hay convenios que detallan plazos de preaviso, tipos de curso admitidos o cómo se reparten las horas, y ahí es donde suelen aparecer los desacuerdos.

Tampoco vale cualquier curso. La formación tiene que guardar relación con la actividad de la empresa. Y hay un error frecuente que se repite en las consultas: la formación obligatoria, como la de prevención de riesgos laborales, es otra obligación de la empresa y no descuenta nada de las veinte horas.

La Audiencia Nacional, en una sentencia de junio de 2026, concluyó que el permiso para acudir a exámenes oficiales del artículo 23.1 también debe ser retribuido, y que es compatible con el permiso de veinte horas, no un sustituto de él.

¿Cómo se pide, en la práctica? Por escrito, con antelación razonable, indicando qué curso es, cuántas horas ocupa y por qué tiene relación con tu puesto. Guardar el justificante de matrícula y el certificado de asistencia evita discusiones posteriores. Y si la empresa se niega sin motivo, el siguiente paso es el representante de los trabajadores o un asesor laboral.