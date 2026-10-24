El negocio de la cocaína rosa que seduce en las fiestas electrónicas y a las mafias en Málaga: 150 euros el gramo

Las operaciones policiales en Málaga han destapado proveedores con kilos de esta sustancia vinculados a clanes dedicados al narcotráfico, blanqueo y posesión de grandes arsenales de armas.

Esta sustancia sintética, que combina ketamina, MDMA y cafeína, se ha popularizado en el ocio nocturno y alcanza precios de hasta 150 euros por gramo.

Las organizaciones criminales de la Costa del Sol y Andalucía diversifican su negocio hacia el tusi o cocaína rosa para abarcar todo el mercado y maximizar sus beneficios.

Otra vez se ha incautado un alijo de una cantidad considerable de tusi en la provincia de Málaga, esa droga conocida también como cocaína rosa que mezcla principalmente ketamina, MDMA y cafeína.

El sobrenombre de cocaína rosa resulta engañoso: rara vez contiene clorhidrato de cocaína, lo que da lugar a equívocos. Su consumo ha aumentado en los últimos años, ligado en buena medida al auge de las fiestas de música electrónica, y con él las atenciones sanitarias relacionadas con su consumo.

Hasta hace poco existía bastante confusión sobre sus efectos y composición, pero ya se ha convertido en habitual del ocio nocturno, pese a que es más cara que otros estupefacientes. Su característico color rosa también la hace atractiva para muchos consumidores.

En septiembre se ejecutó una orden judicial contra un hombre residente en Fuengirola que guardaba más de cinco kilos de tusi en tres inmuebles situados entre Fuengirola y Mijas.

Aunque la cantidad pueda parecer modesta frente a los grandes alijos de otras operaciones, dice mucho sobre la organización a la que supuestamente pertenece el detenido. Los agentes de Vigilancia Aduanera llevaron el peso de la operación junto a la Guardia Civil.

La investigación comenzó en 2024 y está relacionada con la operación Dolmen/Erytheia, en la que se desarticuló un clan de narcotráfico radicado en Almería, pero con ramificaciones en Granada y Málaga, dedicado al tráfico de hachís, cocaína y marihuana.

A esta diversificación del negocio se suma ahora el tusi: estamos ante una estructura criminal que pretende abarcar todo el mercado.

Es una tendencia cada vez más habitual. La especialización por sustancias ha perdido peso frente a una lógica empresarial en la que las organizaciones buscan aprovechar cualquier oportunidad rentable. Limitarse a una sola droga significa, sencillamente, renunciar a beneficios.

En aquella operación se embargaron inmuebles por valor de seis millones de euros, más de cien vehículos y embarcaciones. Entre los 25 detenidos se contabilizaron más de cien cuentas bancarias.

Y eso fue lo que encontraron las autoridades: las organizaciones de cierto nivel suelen disponer de reservas económicas y recursos repartidos para afrontar imprevistos, mantener la actividad y dificultar el rastreo de sus ganancias.

El arsenal de armas detectado en verano. Policía Nacional

De investigar un alijo de hachís en Adra (Almería) se ha terminado desactivando un presunto proveedor de tusi en Fuengirola.

El detenido está acusado de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. No han trascendido los detalles que sustentan esta última imputación, mientras que la intervención de tusi, cocaína y utensilios para preparar dosis apunta a una actividad orientada también a la distribución al consumidor final.

No es la primera incautación relevante de tusi en Málaga este año. El pasado verano, durante el desmantelamiento de una gran organización criminal asentada en la Costa del Sol, los investigadores encontraron también esta sustancia, además de uno de los arsenales de armas más importantes intervenidos en la provincia.

La investigación, dirigida por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga, permitió retirar del mercado negro 30 fusiles de asalto, 11 granadas de mano, 11 pistolas, siete silenciadores, ocho chalecos antibalas y dos placas balísticas.

Según las pesquisas, el armamento servía para proteger alijos vinculados a transportes de cientos de kilos de cocaína.

La relación entre las drogas sintéticas y las armas puede parecer menos evidente que en el tráfico tradicional de cocaína o hachís. El tusi se asocia al ocio nocturno, a las fiestas techno y a un consumo que algunos perciben como menos problemático.

Sin embargo, el aspecto recreativo del producto no elimina los intereses económicos ni las disputas que acompañan a su distribución. Allí donde aparece un mercado rentable, las organizaciones con capacidad logística y financiera tienen incentivos para ocuparlo.

El precio también ayuda a explicar ese interés. Cuando un gramo puede alcanzar los 150 euros, el margen potencial convierte la sustancia en un negocio atractivo. Si la demanda continúa creciendo, el control de su distribución podría reproducir dinámicas ya conocidas en otros mercados de drogas: redes de suministro estables, protección de cargamentos y competencia entre grupos por los puntos de venta.

No significa que cada alijo de tusi vaya necesariamente acompañado de armas largas, pero sí que su expansión se produce dentro de un ecosistema criminal en el que la violencia sigue siendo una herramienta de poder.

El consumidor puede cambiar el mercado con sus gustos. Las organizaciones criminales, por su parte, se adaptan con rapidez a esos cambios y rara vez desaprovechan una nueva fuente de ingresos.

El tusi no es una excepción, sino otra pieza de un negocio que busca diversificarse sin renunciar a los métodos con los que protege sus beneficios.

La pregunta ya no es únicamente qué droga se consume en las pistas de baile, sino quién controla su recorrido hasta ellas. Porque, cuando el mercado crece y el dinero empieza a acumularse, la competencia deja de ser una cuestión de gustos y puede convertirse en una disputa por el territorio.

Y en la Costa del Sol, donde las grandes redes llevan años demostrando su capacidad para diversificar el negocio, el color rosa del polvo no cambia las reglas de fondo: el narcotráfico sigue siendo una industria que busca abarcarlo todo.