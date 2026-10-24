Un fallecido y cinco heridos en un accidente de tráfico en Alhaurín El Grande (Málaga)

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LO ESENCIAL Las claves Un fallecido y cinco heridos tras una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera A-404, en Alhaurín el Grande (Málaga). El accidente se produjo alrededor de las 18:30 horas de este sábado a la altura del kilómetro 12 de la mencionada vía. Los servicios de emergencia y efectivos de Tráfico se desplazaron al lugar del siniestro para atender a las víctimas y regular la circulación. Se solicita a los conductores extremar la precaución al circular por este tramo de la carretera, cuya circulación se encuentra condicionada.

Un accidente de tráfico se ha saldado con un muerto y cinco heridos y mantiene condicionada la circulación este sábado en la carretera A-404, a su paso por el término municipal de Alhaurín el Grande (Málaga).

El siniestro, una colisión frontal entre dos vehículos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, se ha producido a la altura del kilómetro 12 de la vía sobre las seis y media de la tarde. Hasta el lugar se han desplazado los operativos de emergencia, que continúan trabajando en la zona.

Según han confirmado desde Tráfico, una persona ha perdido la vida y cinco han resultado heridas. Se desconoce cuántas viajaban en cada vehículo implicado en el siniestro.

Ante esta situación, se ha pedido a los conductores que extremen la precaución al circular por este tramo de la A-404 y que sigan en todo momento las indicaciones de los efectivos desplegados.

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