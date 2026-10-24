Detenido un hombre en Teba por abalanzarse presuntamente con un cuchillo contra los coches en la A-367

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un hombre de mediana edad ha sido detenido en Teba (Málaga) por amenazar a los vehículos que circulaban por la carretera A-367. El arrestado se abalanzaba presuntamente contra los coches esgrimiendo un cuchillo a la altura del cruce de la localidad. Varias personas dieron el aviso al 112 sobre las 10:15 horas de este viernes. La Guardia Civil lo ha detenido por alteración grave del orden público y amenazas, a la espera de un informe médico.

La Guardia Civil ha detenido en Teba a un hombre de mediana edad como presunto autor de los delitos de alteración grave del orden público y amenazas. El arrestado habría amenazado con un cuchillo a los coches que circulaban por una carretera de la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.15 horas de este viernes, 23 de octubre, en la A-367, a la altura del cruce de Teba.

Varias personas alertaron al teléfono de Emergencias 112 Andalucía de la presencia de un hombre que, cuchillo en mano, se abalanzaba supuestamente contra los vehículos que pasaban por la vía.

La Guardia Civil detuvo al hombre por estos hechos. Fuentes del instituto armado han señalado que no había motivos aparentes que explicaran su reacción y han precisado que se está a la espera de un informe médico sobre el detenido.