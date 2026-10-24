Condenado a 11 años por apuñalar a un conocido para robarle 40 euros y dejarlo malherido en un descampado

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Audiencia Provincial de Málaga impone 11 años y 7 meses de cárcel al agresor por homicidio en grado de tentativa y robo con violencia. El acusado apuñaló y golpeó con una piedra a la víctima para robarle tras citarse en una casa abandonada. La víctima fue abandonada gravemente herida en un descampado y tuvo que incendiar su propio coche para intentar pedir ayuda y calentarse. El condenado no podrá acercarse a la víctima durante 10 años y deberá indemnizarla con más de 10.000 euros por las lesiones y secuelas.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 11 años y 7 meses de prisión a un hombre que asestó varias puñaladas y golpeó con una piedra a un conocido para robarle. Tras la agresión, lo abandonó malherido en un descampado cercano a una vivienda abandonada.

La Sección Primera lo considera autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que le impone 8 años de cárcel, y de otro de robo con violencia, castigado con 3 años y 7 meses más.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se citó con la víctima para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Ambos acudieron a una casa abandonada situada en un diseminado de una localidad malagueña.

Ya en el interior de la vivienda, el procesado sacó un cuchillo de hoja larga y exigió a la víctima que le entregara su tarjeta de crédito y el PIN. La resolución señala que actuó “con la clara intención de obtener un enriquecimiento ilícito”.

La víctima le dijo que solo llevaba 40 euros en el coche, así que ambos salieron hasta el vehículo. El acusado insistió en reclamar la tarjeta y, al responderle el otro que no tenía, empezó a golpear el coche con el cuchillo.

Después se lanzó contra la víctima, que había logrado echar a correr por el camino. Los dos forcejearon y el hombre consiguió quitarle el arma y tirarla a unos matorrales.

El agresor no se detuvo ahí. Cogió una piedra y le golpeó con ella en la cabeza, según recoge la sentencia. Acto seguido huyó con el dinero, el teléfono móvil y las llaves del coche.

La víctima se quedó en el lugar gravemente herida. Según el relato de hechos probados, prendió fuego a su propio vehículo “para alertar a terceras personas y para calentarse”. No recibió ayuda hasta la mañana siguiente, cuando lo encontró una persona que pasaba por la zona.

El tribunal declara probado que las puñaladas supusieron “un riesgo vital puesto pudieron afectar a órganos vitales, como el corazón y el pulmón”, a lo que suma la fuerza del golpe con la piedra. La Sala explica que “la muerte no se produjo de forma inmediata porque las puñaladas fueron amortiguadas por la estructura ósea de la caja torácica”.

Los magistrados añaden que el hombre también pudo morir “más tarde como consecuencia de las graves heridas sufridas por la víctima al quedar ésta abandonada sin auxilio y totalmente desvalida”. Por ese motivo concluyen que “la acción homicida del acusado no llegó a consumarse, quedando en grado de tentativa”.

En el juicio, la víctima declaró que conocía al acusado de encuentros anteriores y que este lo amenazó con el cuchillo para pedirle dinero antes de agredirlo. El procesado sostuvo que se limitó a defenderse.

El tribunal rechaza su versión. Considera que “no consta acreditado que el denunciante le atacara y pusiera en peligro su vida o su integridad física; ni siquiera su indemnidad sexual”. La sentencia apunta que el acusado no sufrió ninguna lesión salvo un mordisco en un dedo, “lo que evidencia que era esta quien se defendía”.

Además de la pena de prisión, el condenado no podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante 10 años. Deberá indemnizarla con 3.813 euros por las lesiones y 6.500 euros por las secuelas.