Venden una casa rural de 163 m2 en una finca de 3.700 m2: con piscina, jardín y apartamento independiente

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LO ESENCIAL Las claves Se vende por 430.000 euros una casa de campo de 163 m² en Álora, ubicada en una finca de 3.700 m² con árboles frutales. La propiedad incluye una vivienda principal de 115 m², un apartamento independiente, cinco habitaciones y dos baños. Cuenta con jardín, piscina privada, pozo propio, aire acondicionado, plaza de garaje y excelentes vistas al Valle del Guadalhorce. Su ubicación cercana al Caminito del Rey y El Chorro la convierte en una opción atractiva para uso residencial o turístico.

A las afueras de Álora, en el Valle del Guadalhorce, se vende una casa de campo que se compone de dos zonas: una vivienda principal y, pegado a ella, un apartamento independiente. Tiene además jardín, piscina y un pozo propio, y está a poca distancia del casco urbano.

El anuncio, publicado en Idealista por Select Fincas, habla de una propiedad bien situada y con buenas vistas. Insiste en que se trata de una casa pensada para quien sueña con la vida de campo sin renunciar a nada, o, en sus palabras, para “disfrutar del campo con todas las comodidades”.

En números, son 163 metros cuadrados construidos repartidos en dos plantas. De ellos, 115 corresponden a la vivienda principal. El resto se reparte entre el apartamento independiente y una despensa, un espacio que la agencia sugiere usar como casa de invitados, como zona de recreo o convertir en un bungalow.

En total, la ficha recoge cinco habitaciones y dos baños. Hay además armarios empotrados, trastero, terraza y aire acondicionado. La plaza de garaje está incluida en el precio.

La parcela, de 3.700 metros cuadrados, es la otra mitad del atractivo. El jardín está cuidado y tiene árboles maduros, entre ellos una buena variedad de frutales. La piscina completa el conjunto.

En cuanto a los suministros, la casa cuenta con pozo propio y está conectada a la red de electricidad y agua, lo que da cierto margen para el riego sin depender solo del grifo. La fachada mira al oeste, así que las tardes dan sol de lleno.

La construcción es de segunda mano y está en buen estado, y la agencia subraya la calidad de la obra. El certificado energético marca un consumo de 77,56 kWh por metro cuadrado al año y unas emisiones de 33,4 kilos de CO2.

Se vende por 430.000 euros, lo que supone unos 2.638 euros por metro cuadrado construido.

Álora queda muy cerca de El Chorro y del Caminito del Rey, una de las rutas de senderismo más conocidas de la provincia, lo que puede ser un valor añadido para quien piense en la casa como alojamiento turístico o rural.