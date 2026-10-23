De pregonera de la Semana Santa de Málaga a número dos de Elías Bendodo al Congreso

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LO ESENCIAL Las claves Paloma Saborido será la número dos de la candidatura del PP al Congreso por Málaga, acompañando a Elías Bendodo. Saborido es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Málaga y cuenta con una reconocida trayectoria en el mundo cofrade. Fue pregonera de la Semana Santa de Málaga en 2019 y tuvo un papel clave en la organización de la Gran Procesión del Cachorro y la Esperanza en Roma. Su fichaje aporta a la lista popular un perfil independiente vinculado al ámbito universitario y cultural de la provincia.

Paloma Saborido, una de las figuras más reconocidas de la Semana Santa de Málaga, da el salto a la política nacional como número dos de la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia, encabezada por Elías Bendodo.

Así lo confirman fuentes cercanas al PP. Su incorporación sitúa en uno de los puestos de salida de la lista a un perfil conocido por su trayectoria académica y su vinculación con el mundo cofrade malagueño.

Profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga (UMA), Saborido alcanzó una especial proyección pública en 2019, cuando pronunció el pregón de la Semana Santa de la capital.

A esto se suma que fue clave en la organización de la Gran Procesión del Cachorro y la Esperanza en Roma.

Su trayectoria combina el ámbito universitario con una estrecha relación con las hermandades y cofradías, uno de los principales espacios de participación asociativa y cultural de la ciudad.

Su designación supone incorporar a la candidatura popular un perfil diferente al de los dirigentes que desarrollan su carrera principalmente en las estructuras de los partidos.

La posición que ocupará Saborido tiene relevancia política. Como número dos, se sitúa inmediatamente detrás de Bendodo, uno de los principales dirigentes nacionales del PP, y en un puesto con posibilidades de obtener representación parlamentaria, aunque el resultado dependerá del respaldo electoral que consiga la formación.