El PP de Málaga coloca a Salado y Del Cid en el Senado y a Arturo Bernal en el Congreso para el 29N

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El PP de Málaga presenta sus candidaturas para las elecciones del 29N con perfiles de amplia experiencia institucional y de gestión. Elías Bendodo encabezará la lista al Congreso de los Diputados, que también sumará al consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal. Francisco Salado, presidente de la Diputación, y Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, integrarán la candidatura al Senado junto a Mario Cortés. La selección responde a la estrategia de Alberto Núñez Feijóo de reforzar las listas con responsables con trayectoria en la administración pública.

El Partido Popular de Málaga pone sobre la mesa las candidaturas con las que concurrirá el próximo 29 de noviembre al Senado y al Congreso de los Diputados.

Y lo hace con una apuesta clara por los perfiles con experiencia de gestión y trayectoria institucional.

Entre los nombres más destacados figuran el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que concurrirán al Senado, así como el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, que se incorpora a la lista al Congreso.

La propuesta responde a la estrategia trasladada desde la dirección nacional, que busca reforzar las candidaturas con responsables que acrediten experiencia al frente de administraciones públicas y capacidad de gestión.

Una orientación impulsada por Alberto Núñez Feijóo para configurar los equipos con los que el PP aspira a afrontar una eventual llegada al Gobierno central.

La presencia de Salado y Del Cid en la candidatura a la Cámara Alta supone dar protagonismo a dos dirigentes con responsabilidades de primer nivel en la política malagueña.

El primero está al frente de la Diputación, mientras que Del Cid gobierna Torremolinos. Ambos aportan a la candidatura una trayectoria vinculada a la gestión local.

En el caso de Arturo Bernal, su inclusión en la lista al Congreso lleva al ámbito nacional a un dirigente con experiencia en la gestión autonómica, actualmente al frente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.

La lista al Congreso estará encabezada por Elías Bendodo, que repetirá como principal referente del PP malagueño en las elecciones generales. Junto a él figuran Paloma Saborido, Ángel González, Francisca Caracuel y Arturo Bernal, además de Toñi Ledesma, Jacobo Florido, Lourdes Piña y Félix Lozano.

La candidatura al Senado estará integrada por Francisco Salado, Margarita del Cid y Mario Cortés. La selección vuelve a poner el foco en los perfiles con recorrido político y experiencia de gestión, con especial protagonismo para el presidente de la Diputación y la alcaldesa de Torremolinos.

La composición de ambas listas se enmarca en la preparación de la cita electoral del 29 de noviembre, en la que el PP busca mantener su representación por Málaga y reforzar su equipo parlamentario.