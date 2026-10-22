Málaga firma el verano más cálido desde 1961 con noches tórridas y temperaturas de hasta 44,6 grados

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LO ESENCIAL Las claves Málaga ha registrado el verano más cálido desde 1961, alcanzando una temperatura media de 26,5 grados entre junio y agosto, lo que supone 2,1 grados por encima de la media histórica. Coín se situó como el epicentro del calor en la provincia, marcando la temperatura máxima más alta del verano con 44,6 grados registrados el 23 de julio. Las noches tórridas también protagonizaron el estío, destacando Torremolinos con la temperatura mínima más alta de la temporada, al no bajar de los 29,4 grados el 3 de agosto.

Las lluvias ya se han dejado notar por la provincia en este otoño que comenzó hace un mes, pero las altas temperaturas han seguido estando presentes en Málaga. Esto ha obligado a la población a no olvidar el calor que se ha vivido este verano que va a pasar a la historia como el más cálido de Málaga desde 1961.

Así lo confirman los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que sitúan la temperatura media de junio, julio y agosto en 26,5 grados. Son 2,1 grados más que el valor medio del periodo de referencia.

El director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, subraya a este periódico que lo más significativo de este verano “no han sido las temperaturas más altas, sino la media” de todas las temperaturas del verano que es “una cosa absolutamente extraordinaria”.

Solo en otros dos veranos se había superado la media en más de dos grados y fue en 2023 y en 2025. Con el de este año ya serían tres de los últimos cuatro veranos que han superado ese umbral.

Coín, el epicentro del calor

La máxima más alta de verano se registró en Coín el 23 de julio, con 44,6 grados. Este municipio del Valle del Guadalhorce acumula los registros más extremos de la temporada.

Además, el 16 de julio ya había alcanzado los 44,5 grados y ese mismo valor volvió a anotarse el día 23.

En el entorno de la capital, la estación del aeropuerto de Málaga registró su día más caluroso el 24 de julio con una máxima de 41,7 grados.

Noches tórridas en la costa

El calor tampoco dio tregua de noche. La provincia sumó “bastantes días” con mínimas por encima de los 25 grados, lo que se conoce como una noche tórrida.

La mínima más alta del verano fue de 29,4 grados en Torremolinos durante la madrugada del 3 de agosto. Al día siguiente, el 4 de agosto, el aeropuerto de Málaga no bajó de los 28,5 grados. Coín también registró una mínima de 28,5 grados el 24 de julio.

Según la Aemet, los días 23 y 24 de julio y 3 y 4 de agosto fueron los más calurosos del verano, con las máximas más altas y también las mínimas más elevadas.