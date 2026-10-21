Sanidad investiga una intoxicación con 40 afectados en una boda de Iznate (Málaga)

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LO ESENCIAL Las claves La Consejería de Sanidad investiga una toxiinfección alimentaria que ha afectado a unas 40 personas tras el banquete de una boda en Iznate (Málaga). Del total de los asistentes afectados por el brote, únicamente una persona ha requerido ingreso hospitalario. Sanidad está realizando las inspecciones necesarias para identificar el alimento o agente responsable de la contaminación. Este incidente ocurre poco después de otro brote similar en una boda en Benalmádena, que afectó a más de 40 personas por salmonela.

Unas 40 personas han resultado afectadas por una toxiinfección alimentaria en Iznate, en la Axarquía malagueña. Una de ellas ha tenido que ser hospitalizada.

Todo apunta a que el origen estaría en el banquete de una boda celebrada en la localidad. La Consejería de Sanidad ya ha abierto una investigación para esclarecer qué ocurrió.

Fuentes de la Delegación de Sanidad han confirmado a Europa Press que la consejería “está llevando a cabo las actuaciones de investigación necesarias para determinar el origen de una toxiinfección alimentaria registrada en dicha localidad”.

El recuento, por el momento, es de 40 afectados. Según han precisado esas mismas fuentes, solo uno de ellos ha requerido ingreso hospitalario.

No han trascendido el estado de salud de la persona hospitalizada ni el lugar en el que se sirvió el banquete. Sanidad tampoco ha detallado qué alimento o qué agente estaría detrás del brote.

El término que maneja la Junta, toxiinfección alimentaria, designa la enfermedad que se produce al consumir alimentos o bebidas contaminados por microorganismos o por las toxinas que estos generan.

El precedente de Benalmádena

Lo ocurrido en Iznate recuerda al caso que saltó la semana pasada en Benalmádena. Allí, más de 40 invitados a una boda celebrada el 10 de octubre en un hotel del municipio enfermaron tras comer el menú del enlace.

Los afectados presentaron diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, y algunos de ellos también fiebre. En aquella ocasión ninguno tuvo que ser hospitalizado.

La Unidad de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía abrió entonces una inspección para averiguar la causa. Los inspectores tomaron muestras y la investigación terminó confirmando el positivo por salmonela.

En el caso de Iznate, las pesquisas siguen abiertas y será el análisis de Sanidad el que determine qué provocó el brote entre los asistentes a la celebración.