Cartel de la nueva 'Pinsapada' en Cortes de la Frontera. Diputación de Málaga

El nuevo refugio para el pinsapo que nace en Málaga: plantarán 150 ejemplares en un parque de Cortes de la Frontera

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LO ESENCIAL Las claves El Parque Las Camaretas de Cortes de la Frontera albergar!! 150 nuevos ejemplares de pinsapo como parte del programa medioambiental Ruta Viva. La iniciativa, impulsada por la Diputaci!!n de M!!laga y la Fundaci!!n Unicaja, busca crear nuevos refugios para la especie en zonas de m!!s de 900 metros de altitud frente a la sequ!!a. Se plantar!!n ejemplares de entre 3 y 4 a!!os procedentes de Sierra de las Nieves, Grazalema y Sierra Bermeja con la ayuda de voluntarios. La actividad ser!! gratuita e incluir!! dinamizaci!!n divulgativa, ruta guiada y transporte en autob!!s desde M!!laga previa inscripci!!n.

El Parque Las Camaretas de Cortes de la Frontera va a tener 150 ejemplares nuevos de abies pinsapo. Todo ello gracias a la nueva edición de la Pinsapada un proyecto en el que están colaborando la Diputación Provincia de Málaga y la Fundación Unicaja dentro del programa Ruta Viva.

El objetivo de esta iniciativa es que la población pueda encontrar nuevos refugios de abies pinsapo en la provincia de Málaga, según han informado en un comunicado.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha explicado que “se trata de una iniciativa novedosa que quiere plantar y ensayar nuevas repoblaciones de pinsapo en zonas con altitudes superiores a los 900 metros, umbrías y de alta humedad, como parte de la estrategia ante la sequía”.

“En la pasada edición –ha añadido Ortega- realizamos una plantación para fortalecer zonas consolidadas de pinsapo como el Parque Nacional Sierra de las Nieves en Yunquera. En esta ocasión, y con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, apostamos por la búsqueda de nuevos lugares que sirvan como refugio al pinsapo”.

La jornada comenzará con la llegada al Parque Las Camaretas de Cortes de la Frontera donde se realizará la dinámica divulgativa Conoce al pinsapo. Aquí se explicará la biología del esta especie, desde la semilla hasta el estado adulto, al tiempo que se explicarán las diversas poblaciones de pinsapo que se pueden encontrar en la provincia.

Posteriormente se iniciará la plantación de unos 150 pinsapos que tendrán entre 3 y 4 savias (años). En esta ocasión se utilizarán ejemplares de los tres núcleos principales de la provincia: Grazalema, Sierra Bermeja y Sierra de las Nieves. A continuación se iniciará una ruta interpretativa por el casco urbano de Cortes de la Frontera para, tras un tiempo libre, volver en autobús a Málaga.

La jornada de plantación contará con la participación de voluntarios procedentes tanto de Málaga capital como del municipio de Cortes de la Frontera, entre ellos integrantes del Club de Voluntarios de Fundación Unicaja, que colaborarán en esta iniciativa de restauración ambiental.

Para facilitar la asistencia, la Diputación de Málaga pondrá a disposición de los participantes un autobús que los trasladará hasta esta localidad de la Serranía de Ronda y, una vez concluida la actividad, los llevará de regreso a la capital.

La participación en la plantación será gratuita y de carácter altruista. Las personas interesadas en sumarse a esta acción podrán inscribirse a través de la página web de Málaga Viva: malagaviva.org.