Las Luces del Botánico de Málaga se convierten en el reino de Oz esta Navidad: “Sigue el camino de las luces amarillas”

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LO ESENCIAL Las claves El Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga acogerá el espectáculo 'Navidad en el Jardín de Oz' del 27 de noviembre al 6 de enero. La experiencia inmersiva propone un recorrido iluminado por 9 escenarios inspirados en el cuento 'El maravilloso Mago de Oz'. La edición de este año amplía su itinerario e incluye nuevas esculturas luminosas, personajes, zonas de restauración y palomitas de regalo para niños menores de 12 años. Las entradas generales tienen un precio de 15,5 euros para adultos y 11,5 euros para niños, con pases cada 15 minutos entre las 18.30 y las 21.30 horas.

Después de Alicia, llega Dorothy. El Jardín Botánico-Histórico La Concepción cambia de cuento esta Navidad y las Luces del Botánico se transformarán en el mundo de Oz con ‘Navidad en el Jardín de Oz’, un espectáculo de luz, música y fantasía que podrá visitarse del 27 de noviembre al 6 de enero.

La propuesta se inspira en ‘El maravilloso Mago de Oz’ e invita a pequeños y mayores a recorrer el jardín siguiendo un camino de luces amarillas, en un guiño a las célebres baldosas del cuento. La organización lo presenta como una experiencia inmersiva “pensada para disfrutar en familia”.

El Botánico mantiene así la línea de las últimas ediciones, en las que la literatura infantil ha marcado el hilo argumental de sus luces navideñas. En 2024, el jardín acogió ‘Ilusión. La Navidad tiene muchas caras pero un solo corazón’, y el año pasado apostó por ‘Alice Christmas. La Navidad en el Jardín de las Maravillas’, inspirado en la obra de Lewis Carroll.

Del Gran Lago a la Esmeralda

El recorrido arranca en el Gran Lago, donde el visitante se encuentra con Dorothy para iniciar el viaje. A partir de ahí, el camino atraviesa la Ciudad Esmeralda, los Dominios de la Bruja del Este, el Palacio de Glinda, el Maizal de Espantapájaros y el Sendero del León.

El Camino de Hojalata y Globo a Casa completan los 9 escenarios del itinerario, en los que los personajes, la iluminación, la música, la escenografía y los efectos visuales se integran con la vegetación de La Concepción.

Según la organización, cada uno de estos espacios ha sido concebido para ofrecer “una atmósfera diferente” y convertir el paseo por el jardín en una aventura.

El espectáculo incorpora además el patrimonio histórico y botánico del recinto a una narrativa que recupera los grandes valores de la historia de Oz, como la amistad, el valor, la inteligencia, el corazón y la importancia de encontrar el propio camino.

Más recorrido y palomitas

La edición de este año llega con varias novedades. El recorrido se amplía de nuevo, se mantiene la visita al Mirador y crecen las zonas de iluminación y sonido, con nuevas esculturas luminosas repartidas por el jardín.

Los visitantes también encontrarán nuevos personajes que los acompañarán durante el paseo, amplias zonas de restauración y palomitas de regalo para los niños menores de 12 años. También habrá tramos horarios con precios reducidos.

Horarios y precios

Los accesos se realizarán cada 15 minutos desde las 18.30 hasta las 21.30, y el recorrido dura aproximadamente 70 minutos.

La tarifa general es de 15,5 euros para adultos y 11,5 euros para niños de 3 a 12 años. Los menores de 3 años entran gratis. Los grupos pagan 11,3 euros por persona y las personas con movilidad reducida, 12,7 euros.

En los tramos horarios con precio reducido, disponibles todos los días de apertura salvo las jornadas especiales, la entrada de adulto baja a 11,5 euros, la infantil a 7,5 euros, la de grupos a 8,5 euros y la de movilidad reducida a 9,5 euros.

Los días 30 de noviembre, 9, 14, 21 y 28 de diciembre y 6 de enero se aplicará un descuento del 50%. En esas fechas, la entrada de adulto costará 8,5 euros, la infantil 6,5 euros y la de movilidad reducida 7,1 euros.

Se consideran grupos a partir de 10 personas. Los grupos de más de 25 personas deben contactar con la organización en el correo info@lucesdelaconcepcion.es.

La organización recomienda comprar las entradas con antelación y solo en puntos oficiales. Pueden adquirirse en la web surentradas.com o en el teléfono 958 10 81 81, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00. Para cualquier otra consulta, el teléfono de atención es el 951 55 21 30, en el mismo horario.

Cómo llegar

Quienes prefieran el transporte público pueden llegar en la línea 2 del autobús hasta la parada de Ciudad Jardín. Desde la parada situada junto a la gasolinera saldrán lanzaderas cada 10 minutos hasta el Botánico.

Para quienes vayan en coche, habrá varias zonas de aparcamiento vigilado conectadas con el jardín mediante lanzaderas.