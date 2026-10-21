La Diputación de Málaga vuelve a alcanzar un presupuesto récord: 550 millones para 2027

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LO ESENCIAL Las claves La Diputación de Málaga alcanza un presupuesto récord de 550 millones de euros para 2027, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al año anterior. El presupuesto exclusivo de la propia institución provincial ascenderá a 427 millones de euros, con un crecimiento cercano al 12%. El Pleno ha aprobado las líneas fundamentales de las cuentas y el límite de gasto computable no financiero para todo el sector público provincial. Tras enviar la documentación obligatoria al Ministerio de Hacienda, está previsto que la aprobación inicial del presupuesto final se realice en noviembre.

Nuevo récord en el presupuesto global de la Diputación de Málaga. Para 2027 alcanzará los 550 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6,6% respecto al aprobado para este año.

El Pleno de la corporación ha dado este miércoles luz verde a las líneas fundamentales de las cuentas para el año que viene de todo el sector público provincial, que aglutina los presupuestos de la propia institución y de sus entes y consorcios, según han informado en un comunicado.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que la información sobre las líneas fundamentales de los presupuestos del ejercicio siguiente tiene que remitirse obligatoriamente al Ministerio de Hacienda antes del 1 de octubre.

A mediados de septiembre se envió la documentación requerida, por lo que se han cumplido los plazos, aunque finalmente el Gobierno ha ampliado las fechas de presentación.

Salado ha indicado que las cifras generales que se han aportado tienen que perfilarse en los próximos días y ha anunciado que en noviembre se aprobará de forma inicial el presupuesto final de todo el sector público provincial.

Ahí se incluyen las cuentas de la propia Diputación y las del Consorcio Provincial de Bomberos, el Patronato de Recaudación Provincial, el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, Turismo y Planificación Costa del Sol, el Consorcio Provincial del Agua, el Consorcio Parque de Maquinaria Zona Nororiental y la Fundación Madeca.

45 millones más a Diputación

El presupuesto exclusivo de la Diputación se situará en unos 427 millones de euros, 45 millones más que el aprobado este año, lo que supone un incremento cercano al 12%. Y ya están cerradas las cuentas del Consorcio de Bomberos (42,7 millones de euros), el Consorcio de Residuos (32,5 millones de euros) y el Consorcio del Agua (5,2 millones de euros).

En el pleno de hoy también se ha dado luz verde al límite de gasto computable no financiero de los presupuestos que integran el sector público provincial para el ejercicio 2027.