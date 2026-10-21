La dana Adam apenas se deja notar en los embalses de Málaga: menos agua que hace una semana pese a las lluvias

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LO ESENCIAL Las claves La dana Adamapenas ha impactado en los embalses de Málaga, que acumulan 473,88 hectómetros cúbicos, lo que supone 2,34 hectómetros menos que hace una semana. Las precipitaciones más intensas se registraron en el litoral y la capital, mientras que en las cuencas del interior las lluvias fueron más discretas. Solo dos embalses han incrementado ligeramente sus reservas tras el temporal: Guadalteba sumó 0,27 hectómetros cúbicos y Casasola 0,07 hectómetros. A pesar del escaso aporte de las últimas lluvias, la provincia cuenta con 190,91 hectómetros cúbicos más de agua almacenada que en la misma fecha del año pasado.

Las lluvias que la dana Adam dejó el pasado fin de semana sobre Málaga anegaron calles, inundaron sótanos, dejaron más de un centenar de emergencias en la provincia, pero apenas se han notado en los embalses.

Los siete pantanos malagueños almacenan este martes, 20 de octubre, 473,88 hectómetros cúbicos, el 78,57% de su capacidad, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía. Estas cifras son 2,34 hectómetros menos que hace una semana, cuando acumulaban 476,22.

La explicación está en dónde y cómo cayó el agua. Las precipitaciones más intensas se concentraron en la franja litoral, por ejemplo, en la capital se registraron 120 litros por metro cuadrado en tres horas durante la madrugada del domingo y Rincón de la Victoria firmó el domingo el mayor acumulado de toda Andalucía, con 63,2 litros.

En el interior, donde se sitúan las cuencas que alimentan los embalses más grandes, los acumulados fueron más discretos con lluvias en forma de tormentas cortas e intensas.

Dos embalses tienen más agua

De los siete embalses de la provincia, solo dos ganan agua respecto al 13 de octubre, y lo hacen de forma testimonial. El Guadalteba sube 0,27 hectómetros, hasta los 143,26 (93,45%), y Casasola suma 0,07, hasta los 7,20 (33,15%).

El resto tiene menos reservas. El Conde de Guadalhorce pierde 0,83 hectómetros y se queda en 39,34 (59,17%); el Guadalhorce, 0,82, hasta los 104,13 (82,83%); La Concepción, 0,58, hasta los 28,28 (49,15%); La Viñuela, 0,40, hasta los 137,87 (83,55%), y El Limonero, 0,05, hasta los 13,80 (98,57%).

El caso del Limonero es significativo: sobre su presa cayeron el domingo 36,6 litros por metro cuadrado, según la Red Hidrosur de la Junta, pero el embalse ya se encontraba prácticamente en su máximo de explotación normal.

Este pantano, que protege a la capital de las avenidas del Guadalmedina, debe mantener durante todo el año un resguardo adicional de 13,79 hectómetros libre para absorber crecidas.

Algo similar ocurre con Casasola, en el río Campanillas, cuyo porcentaje bajo responde también a su función antiavenidas. Su volumen máximo de explotación normal es de 15,11 hectómetros entre abril y octubre y baja a 11,84 entre noviembre y marzo, cuando se amplía el resguardo de seguridad de 6,61 a 9,88 hectómetros.

191 hectómetros más que 2025

Al comparar las reservas actuales con las de hace un año, el panorama es totalmente diferente. El 20 de octubre de 2025, los pantanos malagueños almacenaban 282,97 hectómetros. Hoy guardan 190,91 más, un 67,5% por encima.

En el caso de la Viñuela, la principal reserva de la provincia, prácticamente ha duplicado sus reservas pasando de 69,60 a 137,87 hectómetros. El Guadalteba pasa de 77,52 a 143,26 y el Guadalhorce, de 45,12 a 104,13, es decir, más del doble. El Conde de Guadalhorce también mejora, con 8,62 hectómetros más, y el Limonero, con 1,60.

En el lado contrario están La Concepción, que abastece a la Costa del Sol occidental y tiene ahora 7,60 hectómetros menos que hace un año, y Casasola, con 4,73 menos. La Concepción es, además, el único gran embalse de abastecimiento que se mantiene por debajo de la mitad de su capacidad.