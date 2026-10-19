La dana Adam deja 135 emergencias en Málaga: la provincia aún tiene avisos activos tras el temporal

Las incidencias que ha debajo la dana Adam en Málaga capital este fin de semana, en fotos Alex Zea - Europapress Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El paso de la DANA Adam ha dejado 135 emergencias en la provincia de Málaga y un total de 579 en toda Andalucía, provocando inundaciones, desprendimientos y rescates. Rincón de la Victoria acumuló el mayor registro de lluvias de la comunidad este domingo con 63,2 litros por metro cuadrado, dejando incidencias destacadas en zonas como El Palo o Cómpeta. La Aemet mantiene activos avisos para este lunes en siete provincias andaluzas, incluyendo nivel amarillo en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce y nivel naranja en Almería. La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones con 26 planes locales en marcha, mientras los servicios de emergencia piden extremar la precaución.

El temporal de lluvias y tormentas que afecta a Andalucía ha dejado 135 emergencias en la provincia de Málaga desde el inicio del episodio, con la llegada de la dana Adam, según los datos del servicio EMA 1-1-2, de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Málaga es la segunda provincia con más incidencias acumuladas, por detrás de Almería, con 165, y por delante de Cádiz, con 125.

En la capital, las lluvias provocaron este domingo inundaciones en viviendas, locales, garajes y calles, sobre todo durante la madrugada, en la barriada de El Palo. La jornada dejó también caídas de árboles, desprendimientos y problemas en el suministro eléctrico.

En la zona de Acebuchal, en Cómpeta, unas 30 personas se quedaron incomunicadas de forma temporal por un socavón en la vía de acceso. La situación quedó resuelta a las 16.57 horas, después de los trabajos para restablecer el paso.

En Ojén, una roca de grandes dimensiones cayó sobre un vehículo que circulaba por la A-7103. El incidente no causó daños personales.

En cuanto a las carreteras, la MA-3101 quedó reabierta por completo a las 16.42 horas, tras permanecer cortada por desprendimientos.

A las 18.30 horas del domingo seguían activos en la provincia cinco planes territoriales de emergencia de ámbito local, de los 26 que había en toda Andalucía. Estos planes sirven para coordinar mejor los recursos municipales ante las incidencias que dejan las lluvias.

Rincón de la Victoria, a la cabeza

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúan en Rincón de la Victoria el mayor acumulado de toda Andalucía este domingo, con 63,2 litros por metro cuadrado hasta las 17.00 horas.

El sábado, los registros más altos de la provincia se dieron en Alpandeire, con 33,4 litros por metro cuadrado, y en Ronda-Instituto, con 31,8.

Para este lunes, Aemet activa avisos amarillos desde la madrugada en la comarca de Sol y Guadalhorce, donde se esperan lluvias y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

579 emergencias en Andalucía

En el conjunto de la comunidad, el EMA 1-1-2 ha gestionado 579 emergencias desde el inicio del temporal, 310 de ellas solo este domingo. Tras Almería, Málaga y Cádiz se sitúan Sevilla, con 76; Granada, con 44; Córdoba, con 27; Jaén, con 5, y Huelva, con 2.

La mayoría de los avisos tienen que ver con inundaciones de viviendas, garajes, sótanos y vías públicas, desprendimientos, problemas de circulación y vehículos atrapados por el agua. Por tipologías, el servicio contabiliza 375 incidencias por riesgos naturales, sobre todo anegaciones; 61 por anomalías en servicios básicos; 42 rescates y salvamentos; 35 incidencias de tráfico; 25 derrumbamientos o caídas de elementos, y otras 41 de distinto tipo.

Cádiz fue una de las provincias más castigadas este domingo, en especial Algeciras, donde se registraron más de 80 emergencias durante la mañana. El acceso sur al Puerto de Algeciras quedó anegado y el tráfico se desvió hacia el acceso norte, donde también se inundó el paso subterráneo de la N-357. Los ocupantes de un vehículo atrapado por el agua salieron ilesos.

En Sevilla, las lluvias ganaron intensidad por la tarde en el entorno de Las Cabezas de San Juan y El Cuervo, donde Aemet comunicó precipitaciones cercanas a los 50 litros por metro cuadrado en una hora. El 1-1-2 recibió cerca de una decena de llamadas por anegaciones en El Cuervo desde las 16.00 horas, y la AP-4 registró retenciones en ambos sentidos entre los kilómetros 58 y 60 por la acumulación de agua en la calzada.

El temporal ha dejado además cuatro heridos en accidentes relacionados con el mal tiempo. Se trata de un motorista de 57 años en Bujalance (Córdoba), un hombre de 68 años que sufrió una caída en Los Barrios (Cádiz), una persona herida en una salida de vía en la A-7 a su paso por Almuñécar (Granada) y otra que se accidentó en moto en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En Cádiz, los desprendimientos de tierra, piedras y troncos obligaron a cortar la CA-9120 entre los kilómetros 0 y 8, en Setenil de las Bodegas, para facilitar la limpieza. También se solicitó el corte de la CA-4103 a la altura del kilómetro 1, en Jerez de la Frontera, por el desbordamiento de un río.

En Almería capital se cortaron la AL-3202, entre los kilómetros 3,8 y 4, y la AL-3113, entre los kilómetros 0 y 4, por la salida de una rambla. En Córdoba hubo afecciones en la CO-4207, en Montilla. Ya han recuperado la circulación los accesos de la A-7 afectados el sábado en El Ejido y la vía de acceso a San Juan de los Terreros desde Águilas, en Pulpí, reabierta el sábado a las 18.00 horas.

La Junta mantiene activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia y situación operativa 1. De los 26 planes locales activos, 11 están en Almería, seis en Cádiz, cinco en Málaga, tres en Granada y uno en Sevilla.

Tras Rincón de la Victoria, los mayores acumulados del domingo se registraron en Olvera (Cádiz), con 39,8 litros por metro cuadrado, y Grazalema (Cádiz), con 39 hasta las 17.50 horas. El sábado, el registro más alto fue el de El Ejido (Almería), con 69,6 litros.

Para este lunes, Aemet mantiene avisos en siete provincias andaluzas. El más grave es el naranja en las comarcas almerienses de Poniente y Almería capital y Levante, con previsión de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 100 en 12 horas, vigente desde la medianoche hasta las 6.00 horas. Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén y Sevilla tendrán avisos amarillos, sobre todo por la tarde, y Huelva será la única provincia sin avisos.

La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda extremar la precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras antes de viajar. El organismo insiste en “no atravesar nunca zonas inundadas, ramblas, cauces ni pasos subterráneos”, ni a pie ni en vehículo, y recuerda que el teléfono 1-1-2 está disponible las 24 horas.