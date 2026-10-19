La Aemet activa el aviso naranja por lluvias en Ronda y mantiene el amarillo en otras tres comarcas de Málaga

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Aemet activa el aviso naranja por lluvias en la comarca de Ronda, donde se prevé hasta 30 litros en una hora y tormentas con posibilidad de granizo. Las comarcas de Sol y Guadalhorce, Axarquía y Antequera permanecen bajo aviso amarillo por precipitaciones y riesgo de tormentas. El temporal provocado por la dana Adam ya ha dejado registros de hasta 120 litros por metro cuadrado en Málaga capital y más de 135 emergencias en la provincia.

La dana Adam sigue condicionando el tiempo en la provincia de Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes el aviso naranja por lluvias en la comarca de Ronda, sumado al amarillo en el resto de la provincia, con tormentas.

En Ronda, se esperan hasta 30 litros en una hora, con una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %, entre las 12:00 y las 21:59 horas. En el mismo tramo, la comarca tiene también aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo.

El resto de la provincia permanece en aviso amarillo, de peligro bajo, por lluvias y tormentas. En Sol y Guadalhorce estará activo de 03:00 a 17:59 horas, con lluvias de hasta 15 litros en una hora y posible granizo.

En la Axarquía, de 08:00 a 17:59 horas, con la misma intensidad prevista y también riesgo de granizo. En Antequera, de 14:00 a 21:59 horas, con acumulaciones de hasta 20 litros en una hora y tormentas.

Los avisos de hoy llegan después de un fin de semana especialmente duro. La dana Adam dejó precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en solo una hora en Málaga capital, con calles cortadas y sótanos anegados.

La Aemet llegó a activar el aviso rojo hasta las 3:00 horas y elevó a naranja el resto de avisos de la provincia. A las 23:57 del sábado, se recibió un aviso por diez personas atrapadas en la zona del túnel de la playa del Peñón del Cuervo.

La madrugada del domingo fue la más complicada del episodio. Málaga concentró 73 de los 89 avisos gestionados por el 112 Andalucía en esas horas, y la dana sumaba ya 357 incidencias en la comunidad en menos de veinte horas. Desde el inicio del episodio, el servicio 112 ha atendido 135 emergencias en la provincia y 591 en toda Andalucía.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúan en Rincón de la Victoria el mayor acumulado de toda Andalucía este domingo, con 63,2 litros por metro cuadrado hasta las 17.00 horas.

El sábado, los registros más altos de la provincia se dieron en Alpandeire, con 33,4 litros por metro cuadrado, y en Ronda-Instituto, con 31,8.