Imagen de las incidencias registradas en Málaga por las lluvias esta madrugada del 18 de octubre. Alex Zea - Europapress

Málaga sigue bajo el agua tras la tormenta de Adam: estos son los municipios donde más ha llovido este domingo

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LO ESENCIAL Las claves La tormenta 'Adam' causa intensas lluvias en la provincia de Málaga, registrando hasta 120 litros por metro cuadrado en solo tres horas en la capital. El embalse del Limonero (36,6 l/m²), Villanueva de la Concepción (34,6 l/m²) y La Araña (60 l/m²) figuran entre los puntos con mayores acumulaciones este domingo. El Servicio de Emergencias 112 ha gestionado más de 50 avisos por inundaciones en calles y viviendas, así como caídas de árboles, principalmente en El Palo.

Este domingo, al igual que el sábado, ha estado por agua. La jornada empezó con fuertes tormentas en la capital, llegando a registrar 120 litros en una hora y aunque no ha vuelto a registrar acumulados similares a los de la pasada madrugada, sí que ha llovido con intensidad durante la jornada en algunos puntos del interior.

La capital, Villanueva de la Concepción, Ronda, Cañete la Real y Alfarnatejo son algunos de los municipios donde más ha llovido este domingo debido a Adam. En concreto, en el embalse del Limonero, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, han caído hoy 36,6 litros por metro cuadrado en la zona, al igual que en el Centro de Control Limonero (34,8 litros).

En Santón Pitar han caído 25,9 litros y en La Araña, debido a la tormenta de anoche, han llegado a los 60 litros. Además, en zonas como el Atabal se han contabilizado 8,7 litros y en la Farola 4,7 litros.

En Villanueva de la Concepción se han registrado 34,6 litros por metro cuadrado, llegando a caer solo en una hora 21,4 litros. En Ronda, han contabilizado 25,4 litros; en Guadalmansa 22 litros; en Pujerra 20,5 y en Alfarnatejo 19,4 litros.

Otros 19 litros han registrado en Pujerra y en Cañete la Real, respectivamente. Además, 17 han caído en Colmenar y la depuradora de Marbella. Cerca de 14 litros se han observado en Torrox y en Ojén.

Tormenta en El Palo

La intensidad con la que Adam descargó en la capital fue tal que en tan solo tres horas se registraron 120 litros por metro cuadrado, 60 de ellos en una media hora. Además, también se dejó notar en la Axarquía.

Ante la fuerza de las precipitaciones que pillaron a muchos desprevenidos, la Aemet activó el aviso rojo en esta comarca hasta las 3.00 horas y elevó a naranja el resto de avisos en la provincia.

Así, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, desde las 00.12 horas han gestionado más de medio centenar de avisos por las fuertes lluvias, la mayoría procedentes de la barriada de El Palo, principalmente por anegaciones de viviendas y calzadas y caída de árboles.

Gran parte de las alertas informaban de que había sótanos de viviendas inundados, calles anegadas de agua y alcantarillas levantadas por la cantidad de agua que estaba cayendo.