Málaga Match, el encuentro que une a malagueños y extranjeros para crear nuevas amistades

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Málaga Match es una iniciativa mensual creada por la empresaria neerlandesa Hélène Mostertman para conectar a malagueños y residentes internacionales mediante encuentros enfocados en crear amistades. Su segunda edición agotó sus 50 plazas disponibles una semana antes y reunió a personas de 18 nacionalidades distintas en la Terraza San Telmo. El formato utiliza dinámicas de 'speed meeting' en grupos reducidos, alejándose del networking profesional o las citas románticas para fomentar una integración social natural. Debido a la alta demanda, la organización ampliará la oferta con 'Málaga Monday Match', una cita adicional que se celebrará los lunes para aprovechar días con menor oferta de ocio.

Conocer a gente nueva de manera natural, cercana y divertida. Ese es el objetivo de Málaga Match, unos encuentros que buscan crear una nueva comunidad social en Málaga y no para de crecer.

Su segunda edición, celebrada el pasado jueves 8 de octubre en la Terraza San Telmo, completó sus 50 plazas una semana antes del evento y reunió a personas de 18 nacionalidades diferentes.

El proyecto, creado por la empresaria neerlandesa Hélène Mostertman, residente en Málaga desde hace 25 años, nació con una idea sencilla: facilitar que los malagueños y las personas llegadas de otros países se conozcan, compartan experiencias y construyan amistades más allá de las barreras culturales y lingüísticas, favoreciendo que los residentes internacionales se integren de forma natural en la vida cotidiana de Málaga.

Different cultures. One community es el lema que resume la filosofía de Málaga Match.

Una forma diferente de conocer gente

A diferencia de los encuentros tradicionales de networking, Málaga Match no está orientado a los negocios ni a las citas románticas. Su objetivo es conectar personas de una manera natural, cercana y divertida, creando espacios donde los malagueños puedan relacionarse directamente con residentes internacionales y descubrir nuevas perspectivas sin salir de su propia ciudad.

Durante el encuentro, los participantes disfrutaron de una dinámica de speed meeting, con conversaciones en pequeños grupos y cambios de mesa que les permitieron conocer a personas diferentes en poco tiempo.

Después, la velada continuó en un ambiente distendido, en el que los asistentes pudieron seguir conversando y creando nuevas conexiones.

Uno de los aspectos más especiales del proyecto es su apuesta por reunir a malagueños y residentes internacionales en un mismo espacio, no solo para mezclar nacionalidades, sino para impulsar una integración real y recíproca en la vida social de Málaga.

La iniciativa busca que quienes llegan de otros países puedan sentirse parte de la ciudad y que los malagueños tengan la oportunidad de conocer, compartir y crear vínculos con personas de todo el mundo.

Un proyecto que sigue creciendo

Tras el éxito de su primera edición, celebrada el 10 de septiembre, Málaga Match ha demostrado que existe un gran interés por este tipo de iniciativas en una ciudad cada vez más internacional.

Los encuentros se celebran mensualmente y la intención es organizar las diferentes ediciones en terrazas y espacios especiales de Málaga, ofreciendo a los participantes la posibilidad de descubrir nuevos lugares, conectar con otros vecinos de la ciudad y ampliar su círculo social dentro de la comunidad malagueña.

La segunda edición contó también con el apoyo de colaboradores locales, como Asador de Iñaki y Vino Tuyo, que aportaron premios para los participantes.

Próximas ediciones

La próxima edición de Málaga Match tendrá lugar el jueves 12 de noviembre de 2026, ofreciendo nuevas oportunidades para que malagueños y residentes internacionales se conozcan, compartan experiencias y sigan construyendo una comunidad multicultural.

Ante la creciente demanda y el interés que está despertando Málaga Match, su fundadora ha decidido ampliar la programación con Málaga Monday Match, una segunda cita mensual que se celebrará los lunes. Su primera edición tendrá lugar el 16 de noviembre de 2026 y mantendrá la misma esencia y filosofía del encuentro original.

La iniciativa busca facilitar aún más la integración social y aprovechar los lunes, un día con menos propuestas de ocio y encuentros sociales en Málaga, para crear nuevas oportunidades de conexión y amistad.