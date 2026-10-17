Mapa de avisos de la Aemet de este sábado en Málaga. Aemet

La dana pone en aviso amarillo a toda Málaga este sábado por lluvias intensas, tormentas y posible granizo

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet activa el aviso amarillo en toda la provincia de Málaga por fuertes lluvias, tormentas y posible granizo este sábado entre las 12:00 y las 23:59 horas. Se prevén acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Antequera y Ronda, y de 15 litros en la Costa del Sol, la capital, Guadalhorce y Axarquía. El episodio de inestabilidad causado por la DANA y un anticiclón en las islas británicas dejará precipitaciones acompañadas de tormenta en Andalucía hasta el lunes. Los expertos estiman que durante todo el episodio meteorológico se podrían superar los 100 litros por metro cuadrado, siendo el domingo y el lunes los días más intensos.

El episodio de inestabilidad provocado por una dana que entró en Málaga el pasado viernes, ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos amarillos por fuertes precipitaciones y tormentas en toda la provincia.

Esto quiere decir que los expertos prevén precipitaciones en Antequera, Ronda, la Costa del Sol, la capital, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía durante toda la jornada de este sábado.

Todos los avisos comenzarán a las 12.00 horas y se extenderán hasta las 23.59 horas de hoy. Con respecto a los acumulados que se prevén, en las comarcas de Antequera y Ronda, la Aemet estima que caerán 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En el caso de la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, la capital y la Axarquía se prevén 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, junto a las precipitaciones, también se esperan tormentas por toda la provincia que podrían ir acompañadas de granizo.

Lluvias en toda la provincia

El episodio afectará a Andalucía y a toda la vertiente oriental peninsular, con precipitaciones que podrían ser localmente intensas.

Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, apunta que "es probable que las mayores cantidades de precipitación en este episodio se registren en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia".

En Andalucía las lluvias irán acompañadas de tormenta entre este viernes y el lunes. Según la última actualización de Meteorología, en estas jornadas podrían registrarse más de 100 litros por metro cuadrado.

La Aemet sitúa los días más intensos del episodio entre el domingo y el lunes, para los que por el momento no hay alertas activas.

A la dana se suma la posición de un anticiclón sobre las islas británicas, que inducirá, según la agencia, “un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea”.