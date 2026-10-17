Imagen de archivo del paso de la borrasca Leonardo por Ronda. Álex Zea / Europa Press Ronda

La Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias en Ronda: caen casi 20 litros por metro cuadrado en una hora

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet eleva a aviso naranja la alerta en la comarca de Ronda por lluvias intensas que pueden ir acompañadas de tormentas y granizo. Se prevén acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y las precipitaciones ya están provocando inundaciones en las calles de Ronda. En otras localidades de la zona como Cañete la Real se han registrado hasta 33 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

La provincia de Málaga lleva pendiente del cielo todo el día por la alerta por fuertes precipitaciones y tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que se activó a las 12.00 horas y como era de esperar, esas lluvias han llegado. Se han hecho notar con intensidad en la comarca de Ronda, donde la Aemet ha elevado a naranja el aviso a las 16.00 horas.

Los acumulados previstos en esta comarca son de 30 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían ir acompañados de tormentas y granizo hasta las 23.59 horas de este sábado.

Tal ha sido la intensidad con la que las lluvias se han dejado notar en Ronda que sus calles se están inundando, tal y como han mostrado algunos usuarios en diferentes vídeos publicados en redes sociales.

Los acumulados empiezan a ser importantes y algunas zonas de nuestra ciudad empiezan a estar inundadas. #TiempoEnRonda https://t.co/9eWSE7J6mM — Tiempo en Ronda (@TiempoenRonda) October 17, 2026

Además, según los datos registrados por la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, en el municipio han caído en la última hora 19,1 litros por metro cuadrado, y más de 21 litros por metro cuadrado en lo que va de día.

Este municipio no ha sido el único en el que se han registrado grandes cantidades de agua. En Cañete la Real han llegado a caer 33 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, en la estación de Majada de las Lomas en Cortes de la Frontera han acumulado 24 litros en una hora, registrando 11,7 en la última, haciendo que se rocen los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Cuevas del Becerro han registrado en la última hora (de 16.00 a 17.00 horas) 22,1 litros; y en las Golondrinas en Tolox han caído 18,4 litros en lo que va de día.