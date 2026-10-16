La dana trae lluvias y tormentas a Málaga hasta el lunes: “Habrá precipitaciones en toda la provincia”

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LO ESENCIAL Las claves Una DANA provocará precipitaciones y tormentas en la provincia de Málaga desde este viernes hasta el próximo lunes. La Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias acumuladas en la Serranía de Ronda y en la comarca de Antequera. Los días de mayor intensidad de precipitaciones serán el domingo y el lunes, jornadas en las que se prevé acumular más de 100 litros por metro cuadrado. El episodio meteorológico llegará acompañado de un importante descenso de las temperaturas máximas en toda la provincia.

La provincia de Málaga entra este viernes en un episodio de inestabilidad provocado por una dana que dejará lluvias y tormentas hasta el lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa esta misma tarde un aviso amarillo en la Serranía de Ronda, la primera comarca afectada por un fenómeno que irá extendiéndose al resto del territorio a lo largo del fin de semana. Este estará activo entre las 14.00 y las 21.00 horas con una precipitación acumulada prevista de 15 litros en una hora.

Así lo ha explicado a este periódico Jesús Riesco, director del centro meteorológico de la Aemet en Málaga. “Realmente el episodio empieza hoy y hay que ir poco a poco viendo qué zonas se van a ver afectadas por los avisos, por las precipitaciones y qué nivel de aviso”, ha señalado.

Por ahora todos los avisos son de nivel amarillo. Al de este viernes en Ronda se suma el del sábado 17, que afectará de nuevo a esta comarca y también a la de Antequera. Para esa jornada se prevén acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado. “Ya iremos viendo si mañana hay más zonas afectadas”, ha añadido Riesco.

Lluvias en toda la provincia

El episodio afectará a Andalucía y a toda la vertiente oriental peninsular, con precipitaciones que podrían ser localmente intensas. Riesco apunta que las zonas más castigadas estarían fuera de la comunidad. “Es probable que las mayores cantidades de precipitación en este episodio se registren en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia”, ha indicado.

En Andalucía las lluvias irán acompañadas de tormenta entre este viernes y el lunes. En el caso de Málaga, la Aemet prevé que este viernes se produzcan ya algunas precipitaciones en el interior, incluso con alguna tormenta local.

El sábado las lluvias se extenderán a gran parte de la provincia, también con tormentas, y el domingo y el lunes alcanzarán prácticamente todo el territorio. Según la última actualización de Meteorología, en estas jornadas podrían registrarse más de 100 litros por metro cuadrado.

La Aemet sitúa los días más intensos del episodio entre el domingo y el lunes, para los que por el momento no hay alertas activas. A la dana se suma la posición de un anticiclón sobre las islas británicas, que inducirá, según la agencia, “un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea”.

“No parece que vaya a ser una situación muy grave”

Riesco ha querido rebajar la preocupación, al menos de momento. “Tampoco parece que vaya a ser una situación muy grave, a priori. Puede haber precipitaciones puntualmente fuertes, no se descarta que puedan ser localmente fuertes en estos días, pero en principio no se puede definir como una situación muy grave para la provincia de Málaga”, ha explicado.

El director del centro meteorológico admite que concretar dónde lloverá más resulta complicado en este tipo de fenómenos. “La evolución de las danas es algo que los modelos resuelven con cierta dificultad a la hora de resolver las precipitaciones, en cuanto a cantidad y en cuanto a zonas afectadas”, ha detallado.

Por eso pide estar pendientes de los avisos, que se irán activando de forma progresiva. “Probablemente haya más avisos que los que hay ahora mismo activados, y esto se irá actualizando conforme vayamos disponiendo de más información”, ha señalado.

Bajada de temperaturas

Junto a la lluvia, el episodio traerá un descenso importante de las temperaturas a partir del domingo. “En Antequera podemos tener el domingo y el lunes máximas de 21 o 22 grados, que es una temperatura más baja de lo normal”, ha explicado Riesco.

En la Costa del Sol las máximas rondarían los 23 grados durante esos mismos días.