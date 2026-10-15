La gran subida de la vivienda en Málaga ya no está en la costa: estos municipios se disparan hasta un 28%

Marbella sigue siendo el municipio más caro con 5.967 €/m², mientras que Estepona destaca entre los grandes mercados costeros al subir un 17,1%.

Municipios como Almayate Bajo, Archidona, Fuente de Piedra y Vélez-Málaga lideran los encarecimientos interanuales con alzas superiores al 26%.

Tanto la provincia de Málaga (4.317 €/m²) como la capital (3.969 €/m²) marcan máximos históricos de precio según los datos de idealista.

Las mayores subidas de precio de la vivienda en Málaga se desplazan hacia el interior y la Axarquía, con incrementos de hasta un 28% en un año.

El precio de la vivienda en Málaga continúa al alza, pero el mapa de las mayores subidas está cambiando.

Los últimos datos del informe de precios de idealista, correspondientes a septiembre de 2026, muestran que los mercados que más se han encarecido en el último año ya no se concentran en los grandes destinos de la Costa del Sol.

La mayor escalada se localiza en municipios del interior y, especialmente, en determinados puntos de la Axarquía.

El precio medio de la vivienda en venta en la provincia alcanza los 4.317 euros por metro cuadrado, después de aumentar un 6,6% en los últimos doce meses.

Málaga capital se sitúa en 3.969 euros/m², con un incremento del 4,1% interanual. En ambos casos se alcanza, además, el máximo histórico registrado por idealista.

Pero esos promedios provinciales y capitalinos esconden diferencias extraordinarias entre municipios. El mayor incremento de toda la relación corresponde a Almayate Bajo, donde el precio alcanza los 3.225 euros/m² después de subir un 28,2% en un año. Le siguen Archidona, con 1.263 euros/m² y un aumento del 27,1%; Fuente de Piedra, con 1.427 euros/m² y un 26,7%; y Vélez-Málaga, que alcanza los 2.249 euros/m² tras encarecerse un 26,2%.

El fenómeno resulta especialmente llamativo porque varios de los municipios que encabezan las subidas siguen teniendo precios muy alejados de los grandes mercados inmobiliarios de la provincia. El metro cuadrado en Archidona, por ejemplo, cuesta menos de la cuarta parte que en Marbella, mientras que Fuente de Piedra se mantiene por debajo de los 1.500 euros.

La Axarquía concentra buena parte de las grandes subidas

La comarca de la Axarquía ofrece algunos de los ejemplos más claros de esta aceleración. Además de Almayate Bajo y Vélez-Málaga, Benajarafe registra un incremento del 19,9%, hasta los 3.417 euros/m²; Viñuela sube un 20,2%, hasta 1.975 euros; Sayalonga aumenta un 21,6%, hasta 1.967 euros; y Canillas de Aceituno escala un 16,1%, hasta 1.451 euros/m².

También destacan Torre del Mar, con un aumento del 10,8% y un precio de 3.459 euros/m²; Torrox, que sube un 7,5%, hasta 3.190 euros; y Algarrobo, que registra un incremento del 16,3%, hasta 2.093 euros/m².

El comportamiento de Algarrobo permite observar, además, hasta qué punto las diferencias pueden ser importantes incluso dentro de un mismo término municipal. Mientras Algarrobo registra ese aumento del 16,3%, Algarrobo-Costa se queda prácticamente estable, con una caída del 0,7%, aunque su precio medio, de 3.636 euros/m², continúa siendo muy superior al del núcleo municipal.

El interior también acelera

La otra gran particularidad del informe es la intensidad de las subidas en municipios del interior.

Después de Archidona y Fuente de Piedra aparecen Cómpeta, con un incremento anual del 24%, hasta 1.969 euros/m²; Casabermeja, que sube un 20,3%, hasta 2.082 euros; Álora, con un 17%, hasta 1.597 euros; y Antequera, donde el precio aumenta un 16,1%, hasta 1.611 euros/m².

También registran fuertes avances Cártama, con un 15,7%; Ronda, con un 9,5%; Coín, con un 9,3%; y Alhaurín de la Torre, con un 9,1%.

El patrón no es, por tanto, el de un mercado homogéneo. La provincia está registrando un incremento medio del 6,6%, pero determinadas localidades están creciendo a un ritmo que multiplica varias veces ese porcentaje.

Marbella continúa siendo el municipio más caro de la provincia, con 5.967 euros por metro cuadrado, pero su incremento interanual es del 3,2%. Benahavís alcanza los 5.602 euros/m² y sube un 6,5%, mientras Estepona llega a 5.021 euros/m² después de aumentar un 17,1%.

Fuengirola se sitúa en 4.452 euros/m² (+1,1%); Benalmádena, en 4.188 (+5,1%); Torremolinos, en 4.199 (+7,1%); y Mijas, en 3.717 (+8,5%). Nerja alcanza los 3.964 euros/m², con un crecimiento del 4,4%.

El dato de Estepona constituye una excepción dentro de los grandes mercados costeros: sus 5.021 euros/m² conviven con una subida del 17,1%, claramente por encima de la media provincial.

Málaga capital también marca máximo

En la capital, el precio medio llega a 3.969 euros/m², un nuevo máximo histórico según idealista. La subida interanual es del 4,1%, inferior a la registrada en los principales mercados de fuerte crecimiento del interior y la Axarquía.

La evolución reciente muestra además una moderación respecto a los ritmos registrados meses atrás. En enero, Málaga capital acumulaba un incremento interanual del 12,5%; en marzo era del 11,2%; en junio, del 7,6%; y en septiembre se sitúa en el 4,1%. Al mismo tiempo, el precio continúa aumentando y alcanza su máximo histórico.

El comportamiento tampoco es uniforme dentro de la ciudad. El distrito Este alcanza los 5.070 euros/m² y Centro llega a 4.592 euros. Carretera de Cádiz se sitúa en 4.258 euros y Teatinos en 3.987. En el extremo contrario, Campanillas baja hasta 2.184 euros/m² y registra un descenso interanual del 11,4%.