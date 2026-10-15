Dos detenidos con un largo historial de antecedentes por robar en una vivienda de Rincón de la Victoria

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Local de Rincón de la Victoria ha detenido a dos personas con un amplio historial de antecedentes por un robo en una vivienda. Uno de los sospechosos fue localizado dentro del inmueble con una herramienta especializada para forzar cerraduras y dinero en efectivo. Los agentes recuperaron joyas pertenecientes a la propietaria que se encontraban en la escalera del edificio. La colaboración ciudadana y la rápida llamada al 112 resultaron determinantes para la intervención policial y la detención de los implicados.

La Policía Local de Rincón de la Victoria ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un robo en el interior de una vivienda del municipio. Ambas acumulan un largo historial de antecedentes, según ha informado el cuerpo municipal en una nota.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 8 de octubre. Los agentes recibieron un aviso a través del teléfono de emergencias 112 y se desplazaron hasta el domicilio.

Una vez allí, localizaron a uno de los detenidos dentro de la casa con una importante cantidad de dinero en efectivo. Los policías intervinieron además una herramienta especializada para abrir cerraduras.

La vivienda presentaba indicios de un posible acceso forzado. La cerradura tenía daños y había diversos enseres fuera de su sitio.

En la escalera del edificio, los agentes hallaron también varias joyas. La propietaria de la casa las reconoció después como suyas, lo que ayudó a esclarecer lo ocurrido.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias y se elaboró el atestado. El caso ha quedado a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Local ha agradecido la colaboración ciudadana para dar con los responsables. El cuerpo ha recordado la importancia de comunicar cualquier situación sospechosa a los servicios de emergencia porque, según subraya, “la rápida comunicación de este tipo de situaciones resulta fundamental para facilitar la actuación policial, prevenir delitos y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.