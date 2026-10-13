Alejandro, abogado: "Si quieres evitar problemas con una herencia, lo mejor es dejar legados"

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LO ESENCIAL Las claves El abogado Alejandro Bancalero señala que entre el 80% y el 85% de las herencias en España terminan en los tribunales por falta de acuerdo entre los familiares. Para evitar conflictos en patrimonios importantes, el experto aconseja recurrir a los legados para asignar la propiedad de bienes específicos al 100% a cada heredero. Vender la parte correspondiente de la herencia se presenta como una alternativa para evitar juicios largos y los gastos derivados de un despacho profesional. En caso de que el fallecido tenga deudas, se recomienda aceptar a beneficio de inventario para evaluar la situación económica real antes de asumir el patrimonio.

Heredar no siempre es sinónimo de recibir una buena noticia. Lo que a priori puede parecer una oportunidad para mejorar la situación económica termina, en ocasiones, convirtiéndose en un motivo de enfrentamiento entre familiares. Las diferencias a la hora de repartir los bienes o la falta de acuerdo entre los herederos pueden alargar los conflictos durante años.

Alejandro Bancalero, abogado del bufete Bancalero Abogados, conoce de primera mano este tipo de situaciones. En sus casi 30 años de profesión, ha visto cómo las disputas por una herencia pueden llegar mucho más lejos de lo que cabría imaginar.

Uno de los principales problemas aparece cuando los herederos no consiguen ponerse de acuerdo. Aunque lo habitual es intentar una solución amistosa, no siempre es posible.

De hecho, Bancalero asegura que «el 80-85% de las herencias que hoy en día hay en España acaban en los tribunales», una situación que afecta tanto a patrimonios elevados como a otros de menor cuantía.

Los procedimientos judiciales pueden prolongarse durante años. El abogado cuenta que lleva 12 años trabajando en un caso que ha llegado al Tribunal Supremo. El origen del conflicto está en el ajuar de una tía, formado por objetos de los siglos XVIII y XIX, cuyo reparto no logró resolverse mediante un acuerdo entre los familiares.

Ante este tipo de situaciones, el experto pone el foco en la importancia de planificar cómo se distribuirán los bienes. En las herencias con un patrimonio importante, su recomendación es recurrir a los legados, de manera que cada heredero tenga asignada la propiedad que le corresponde al 100%. Como explica Bancalero, «así ya no hay problemas».

Otra alternativa para quienes no quieren enfrentarse judicialmente a sus familiares es vender la herencia o la parte que les corresponde. Se trata de una opción que, según el abogado, algunas personas están utilizando para evitar tanto los conflictos como los gastos que implica acudir a un despacho profesional.

La situación cambia cuando el fallecido deja obligaciones económicas pendientes. En estos casos, Bancalero aconseja estudiar la posibilidad de aceptar la herencia a beneficio de inventario. Este mecanismo permite determinar qué bienes y qué deudas forman parte del patrimonio heredado antes de asumir la herencia de forma definitiva.

De esta manera, los herederos pueden conocer la situación económica real del fallecido y valorar las consecuencias de su decisión antes de dar el paso.

Para el abogado, los conflictos relacionados con las herencias se han vuelto más habituales en los últimos años. A su juicio, detrás de muchas de estas disputas está el peso que tienen los intereses económicos, que pueden terminar enfrentando incluso a familiares cercanos.