Un herido queda atrapado tras un brutal choque frontal entre dos coches en Cártama
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos tuvieron que excarcelar a una persona del interior de uno de los vehículos tras el accidente registrado este domingo en la A-345, que movilizó a los servicios sanitarios.
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Un grave choque frontal entre dos coches en la carretera A-345 en Cártama deja a una persona herida.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Coín tuvieron que excarcelar a la víctima, que quedó atrapada en el vehículo.
Los servicios sanitarios trasladaron al herido al hospital tras ser liberado por los bomberos.
La intervención del siniestro incluyó labores preventivas y la limpieza de la calzada entre los kilómetros 45 y 46.
Un accidente de tráfico entre dos vehículos provocó este domingo una intervención de los bomberos en la carretera A-345, en el término municipal de Cártama.
La colisión fue frontal y dejó a una persona atrapada en el interior de uno de los coches, por lo que los efectivos tuvieron que excarcelarla para que pudiera ser trasladada al hospital por los servicios sanitarios.
La dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín intervino en el siniestro, ocurrido durante la tarde entre los kilómetros 45 y 46 de esta vía.
Una vez liberada la persona atrapada y facilitada su evacuación, los bomberos realizaron labores preventivas y de limpieza de la calzada.