Salen a subasta 20 viviendas en Málaga: cada una tiene un valor de 200.818 euros

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LO ESENCIAL Las claves Salen a subasta judicial 20 viviendas en construcción situadas en Villanueva de la Concepción (Málaga), con un valor individual de 200.818 euros. El procedimiento responde a una ejecución hipotecaria contra Promociones Monteyedra SL por una deuda reclamanada que supera los 3,4 millones de euros. La subasta se gestiona de forma electrónica en el Portal del BOE y exige un depósito previo del 5% por vivienda, equivalente a 10.040,90 euros.

La cuenta atrás está en marcha para la subasta judicial de un conjunto de viviendas en Villanueva de la Concepción, en la comarca de Antequera.

El procedimiento afecta a una promoción inmobiliaria vinculada a Promociones Monteyedra SL, contra la que se sigue una ejecución hipotecaria por una deuda que supera los 3,4 millones de euros. Según el edicto judicial, las viviendas tienen un valor individual de subasta de 200.818 euros.

El procedimiento se tramita en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Antequera, dentro de la ejecución hipotecaria 442/2019. La parte ejecutante es LVS II LUX XIX S.à r.l., representada por el procurador Pedro Ballenilla Ros, mientras que la sociedad promotora figura como ejecutada.

La reclamación asciende a 3.409.916,82 euros: 2.623.012,94 euros en concepto de principal y otros 786.903,88 euros presupuestados para intereses y costas de la ejecución. La cifra corresponde a la cantidad reclamada en el edicto, no necesariamente al importe definitivo que pudiera quedar pendiente tras la subasta.

Un conjunto de viviendas en Carril de la Ballesta

Los inmuebles descritos en el documento judicial forman parte de un conjunto de veinte viviendas situado en la urbanización Carril de la Ballesta I, en el término municipal de Villanueva de la Concepción.

El edicto identifica las fincas registrales correspondientes a las viviendas numeradas del uno al veinte. La mayoría de las descripciones indican expresamente que los inmuebles se encuentran en construcción.

El procedimiento judicial se inició en 2019 y persigue la realización de los bienes hipotecados para satisfacer el crédito reclamado por la parte ejecutante.

El propio documento advierte de que las cargas anteriores al crédito que origina la ejecución, si las hubiera, pueden continuar vigentes después de la adjudicación.

También señala que la información sobre ocupantes es la que consta en el expediente judicial y que el eventual lanzamiento de quienes se encuentren en el inmueble depende de las circunstancias y de las correspondientes resoluciones judiciales.

Qué hay que tener en cuenta

La subasta se desarrolla de forma electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Para participar, los interesados deben identificarse, aceptar las condiciones aplicables y constituir el depósito exigido.

El edicto establece una consignación del 5% del valor de cada bien. Aplicado a una vivienda con un valor de subasta de 200.818 euros, ese depósito asciende a 10.040,90 euros. La participación requiere el alta como usuario del sistema y la correspondiente identificación electrónica.

Si el inmueble se adjudica al licitador, este debe completar el pago en los términos y plazos previstos en el procedimiento. El documento contempla un plazo de cuarenta días desde la notificación del decreto de aprobación del remate para consignar la diferencia, cuando resulte aplicable.