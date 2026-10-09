Un accidente en la AP-7 a la altura de El Higuerón provoca 8 kilómetros de retenciones en sentido Málaga

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un accidente de tráfico en la autopista AP-7 a la altura de El Higuerón (kilómetro 1009) provoca retenciones en sentido Málaga. El siniestro ocurrió sobre las 07:20 horas y obligó a cortar el carril derecho y el central tras quedar el coche accidentado cruzado en la vía. Aunque la carretera ya se encuentra libre de obstáculos, se han registrado colas de hasta 8 kilómetros de retención que ralentizan la entrada a la capital.

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este viernes en la autopista AP-7 ha provocado importantes retenciones en sentido Málaga. El siniestro se produjo sobre las 07.20 a la altura de El Higuerón, en el kilómetro 1009 de la vía.

Según la información de Tráfico, el vehículo accidentado quedó cruzado en la carretera y cortó el carril derecho y el central. La circulación quedó reducida a un único carril en plena hora punta de entrada a la capital.

La vía ya se encuentra libre, pero el incidente ha dejado tras de sí una cola de unos 8 kilómetros de retenciones en sentido Málaga, que seguían presentes pasadas las 08.40.

Los conductores que se dirijan hacia la capital por este tramo deben contar con demoras mientras se normaliza la circulación.