Tiroteos, sicarios y disparos a plena luz del día: la Costa del Sol, ante una nueva cadena de episodios con armas de fuego

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LO ESENCIAL Las claves Un cirujano plástico de 57 años murió tras recibir varios disparos en la cabeza en su clínica de Marbella; dos encapuchados huyeron en moto. El crimen se suma a otros tiroteos recientes en Málaga, incluido el asesinato por error de un joven y un ataque en Muelle Uno. Los episodios evidencian el riesgo de que la violencia vinculada a presuntas organizaciones criminales alcance a personas ajenas a sus conflictos. El Gobierno anuncia un refuerzo de seguridad en la Costa del Sol; el Plan Costa del Sol suma 1.619 detenidos y 313 armas incautadas desde 2024.

Tiroteos, sicarios, disparos en plena calle y una sensación creciente de inseguridad.

Este es el clima en el que se viene desenvolviendo Málaga capital y la Costa del Sol en las últimas semanas. Un periodo de tiempo escaso en el que se han sucedido varios episodios de extrema violencia, presuntamente relacionados con ajustes de cuentas.

Todos tienen como elemento común el uso de armas de fuego. El último incidente tuvo lugar en la tarde de ayer miércoles en Marbella.

Un hombre de 57 años, cirujano plástico, recibió varios disparos de bala en la cabeza cuando se encontraba en su clínica. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar trataron de estabilizarlo, pero no pudieron evitar su fallecimiento.

La investigación abierta por la Policía Nacional permanece abierta y, por el momento, no se han dado detalles sobre las razones de lo ocurrido. Fuentes cercanas al caso sí relatan el devenir de los hechos: “Han sido dos personas encapuchadas; han huido en una moto”, exponían.

Un crimen que se suma a los recientes episodios ocurridos en la capital de la Costa del Sol. Uno de los casos más graves tuvo lugar a finales del pasado mes de septiembre, cuando un joven murió tras ser tiroteado por error por unos sicarios que, presuntamente, buscaban a otra persona.

El episodio puso de manifiesto uno de los riesgos asociados a la actividad de organizaciones criminales asentadas en la provincia: que los ataques dirigidos contra determinados objetivos puedan terminar afectando a personas ajenas al conflicto.

La investigación permitió situar el crimen en el contexto de una acción presuntamente ejecutada por encargo, aunque las circunstancias concretas y las responsabilidades deben quedar determinadas por las pesquisas policiales y judiciales.

Poco después, otro episodio volvió a tener como escenario un lugar especialmente concurrido de Málaga. En el centro comercial Muelle Uno, un hombre, con antecedentes policiales y origen turco, recibió un disparo en la cara en un ataque que pudo haber tenido consecuencias mortales.

La víctima sobrevivió, pero el suceso volvió a poner sobre la mesa la utilización de armas de fuego en espacios públicos y de gran afluencia.

Plan Costa del Sol

La sucesión de estos casos coincide con el anuncio del Gobierno de un refuerzo de los dispositivos de seguridad en la Costa del Sol. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cuantificado el incremento de agentes destinados a estos dispositivos.

El mismo día en que se dio a conocer la decisión, el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, recordaba: "En los tres últimos años todos los eventos acaecidos con armas de fuego han sido esclarecidos al 100% por parte de la Policía Nacional. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo". "Málaga es una provincia segura", añadió, apuntando que las tasas de criminalidad y de homicidio estaban en descenso.

En su intento por demostrar esta afirmación, el Ejecutivo dio a conocer el pasado lunes el balance de actuaciones del Plan Costa del Sol desde 2024. De acuerdo con estos datos, en dos años y medio, han sido detenidas 1.619 personas en 892 operaciones contra el narcotráfico, el contrabando y el blanqueo de capitales en la provincia. Al tiempo, se han incautado 313 armas de fuego y 626 medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.