Pagan por un piso en Granada y se quedan sin casa ni dinero: dos estudiantes de Málaga, víctimas de una presunta estafa

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LO ESENCIAL Las claves Cuatro estudiantes de Málaga, Granada y Ciudad Real denunciaron una presunta estafa en el alquiler de un piso en Granada. Los afectados pagaron por adelantado reservas, fianzas y gastos de gestión, con desembolsos de hasta 1.600 euros. Tras perder el contacto con el supuesto arrendador, no pudieron acceder a la vivienda ni recuperar el dinero entregado. El detenido, de 60 años y con antecedentes por hechos similares, pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito de estafa.

Cuatro estudiantes universitarios de Málaga, Granada y Ciudad Real habrían sido víctimas de la presunta estafa.

Todos realizaron pagos para asegurarse el alquiler de una vivienda en Granada, pero con el paso del tiempo perdieron el contacto con el supuesto arrendador y no pudieron acceder al inmueble ni recuperar el dinero entregado.

Según la investigación, el hombre ofrecía el piso a través de un anuncio en una página web especializada en alquileres. A los interesados les solicitaba cantidades por adelantado en concepto de reserva o fianza y gastos de gestión. En algunos casos, los pagos alcanzaron los 1.600 euros.

Una de las denunciantes, residente en Valdepeñas, explicó que había conocido la oferta en abril. Se desplazó a Granada con una amiga para visitar la vivienda y fue atendida por un hombre que les mostró un piso situado en una cuarta planta. Ambas acordaron abonar 800 euros como reserva y quedaron en formalizar el contrato de arrendamiento durante la primera semana de septiembre.

Sin embargo, cuando llegó el momento de cerrar el alquiler, no consiguieron contactar con el ofertante. La joven volvió a Granada a principios de septiembre y habló con el propietario del bloque, quien le indicó que todos los pisos estaban alquilados y que posiblemente había sido víctima de una estafa.

Otros tres denunciantes también habrían entregado dinero por la misma oferta. Uno de ellos, vecino de Granada, abonó 700 euros como fianza y otros 700 por las gestiones. Una víctima residente en Marbella pagó otros 1.400 euros en febrero, mientras que otra persona de la misma localidad transfirió 700 euros en abril para reservar el inmueble.

Los afectados fueron perdiendo el contacto con el supuesto arrendador entre julio y agosto, sin que llegara a formalizarse el alquiler ni se les devolvieran las cantidades adelantadas.

El detenido, de 60 años y con antecedentes policiales por hechos similares, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de estafa.