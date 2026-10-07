En vigor: el trabajador tiene derecho a un descanso de 36 horas seguidas a la semana, según la ley

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores garantiza un descanso semanal mínimo ininterrumpido de 36 horas para los empleados adultos. El descanso puede acumularse en períodos de hasta 14 días, permitiendo turnos de seis o siete días seguidos si se compensan después. Los menores de 18 años deben disfrutar de dos días consecutivos de descanso semanal, y entre jornadas deben mediar al menos 12 horas. Incumplir los descansos sin compensación puede derivar en denuncias y multas de entre 751 y 7.500 euros para la empresa.

El artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores reconoce un descanso semanal mínimo de día y medio ininterrumpido, lo que supone 36 horas.

La norma añade una indicación sobre cómo suele repartirse ese tiempo. Con carácter general, incluye la tarde del sábado (o la mañana del lunes) y el domingo completo.

Es lo que ocurre en la mayoría de oficinas y fábricas con horario de lunes a viernes, donde el fin de semana entero supera de sobra el mínimo.

El Estatuto permite acumular el descanso semanal por períodos de hasta catorce días. En la práctica, una empresa puede programar turnos en los que se trabajen seis o siete días seguidos, siempre que después se compensen con descansos más largos y, en el cómputo de dos semanas, se llegue a esas 36 horas por semana.

Para los menores de 18 años la regla es más exigente: el descanso mínimo semanal es de dos días ininterrumpidos, sin posibilidad de aplicar la flexibilidad de los adultos.

Tampoco hay que confundirlo con el descanso entre jornadas. Entre el final de un día de trabajo y el comienzo del siguiente tienen que pasar al menos doce horas. Son dos derechos distintos, y se pueden incumplir por separado.

Hay actividades que no encajan en el esquema de lunes a viernes: transporte, sanidad, vigilancia, hostelería o el campo. Para ellas existen regulaciones especiales, como las que recoge el Real Decreto 1561/1995 sobre jornadas especiales, y los convenios colectivos suelen concretar cómo se organiza el descanso.

El mínimo legal sigue ahí, pero la forma de disfrutarlo cambia, y por eso conviene mirar el convenio propio antes de dar por hecho que se está incumpliendo algo.

Si la empresa obliga a trabajar durante el descanso semanal sin compensarlo, el primer paso es comprobar el calendario laboral y el convenio, porque la situación puede estar amparada por alguna de las excepciones anteriores.

Si no lo está, caben varias vías: hablarlo con los representantes de los trabajadores, presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo o reclamar judicialmente la compensación debida.

Para la empresa, el incumplimiento no es menor. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como infracción grave las transgresiones en materia de jornada y descansos, con multas que van desde los 751 hasta los 7.500 euros.

El descanso es acumulable en dos semanas, tiene excepciones sectoriales y su concreción depende en parte del convenio. Si tienes un caso concreto, lo más fiable es consultar tu convenio colectivo o a un sindicato o abogado laboralista.