Vídeo de la operación de la Guardia Civil contra una red de narcotráfico.

Golpe en Málaga a una banda de Reino Unido: intervienen una tonelada de cocaína, armas de guerra y cinco fugitivos

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil desarticula en Málaga una organización británica dedicada al tráfico internacional de cocaína hacia Reino Unido. La operación Miscelánea intervino 1.014 kilos de cocaína en Talavera La Real, Baza y Estepona. Los agentes hallaron en Estepona un arsenal con fusil, subfusil, arma corta semiautomática, munición, dinero y vehículos de alta gama. Un ciudadano británico fue enviado a prisión provisional y se han emitido cinco órdenes internacionales contra miembros huidos a Reino Unido.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen británico dedicada al tráfico internacional de cocaína y asentada en la provincia de Málaga.

La operación se ha saldado con una tonelada de cocaína intervenida, un detenido en Granada y cinco órdenes internacionales de detención contra otros integrantes del grupo que, tras la actuación de los agentes, huyeron a Reino Unido.

La investigación, denominada operación Miscelánea, ha permitido descubrir el sistema empleado por la organización para sacar la droga de España.

El grupo recibía importantes cantidades de cocaína en una vivienda de la Costa del Sol y posteriormente las trasladaba a distintos puntos portuarios españoles mediante vehículos de alta cilindrada y furgonetas de gran capacidad, siguiendo la conocida metodología go fast. Desde allí, la droga era enviada por vía marítima con destino a Gran Bretaña.

La operación arrancó después de que los agentes interceptasen en Talavera La Real (Badajoz) una furgoneta que transportaba 423 kilos de cocaína distribuidos en 17 bolsas de deporte.

El conductor consiguió huir, aunque las pesquisas permitieron determinar que el vehículo había iniciado su recorrido en Estepona, lo que llevó a los investigadores a reforzar la vigilancia sobre varios inmuebles y personas vinculadas con la organización.

Días después, el seguimiento de otro vehículo sospechoso condujo a los agentes hasta un polígono industrial de Baza (Granada). Allí fue interceptada una segunda furgoneta en cuyo interior se localizaron 326 kilos de cocaína ocultos en varias maletas. El conductor, de origen británico, fue detenido.

A partir de esta intervención, los investigadores practicaron un registro en Estepona, donde localizaron otros 265 kilos de cocaína, además de material empleado para el sellado y envasado de la droga.

El registro permitió asimismo localizar un importante arsenal: un fusil, un subfusil y un arma corta semiautomática, junto con abundante munición. Los agentes intervinieron también dinero en efectivo y varios vehículos de alta gama relacionados con la actividad de la organización.

La cantidad de droga intervenida en las tres actuaciones asciende a 1.014 kilos de cocaína, lo que permite superar la tonelada.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, con el apoyo de efectivos de otras comandancias.

El único detenido hasta el momento fue puesto a disposición del juez titular de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, plaza número 1, que decretó su ingreso en prisión provisional de forma incondicional.

Las pesquisas posteriores permitieron determinar que, tras la intervención practicada en Baza, el resto de integrantes de la organización logró abandonar España. Ante esta situación, el tribunal competente ha solicitado la emisión de cinco órdenes internacionales de detención contra los principales investigados, que habrían huido a Reino Unido.