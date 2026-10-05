El mapa de avisos de la Aemet este martes. Agencia Estatal de Meteorología

La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Málaga este martes: se esperan 15 litros en una hora

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet activa este martes avisos amarillos por lluvias y tormentas en las comarcas de Ronda y Antequera, durante toda la jornada. Se prevén acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y no se descarta la caída de granizo en ambas zonas. Ronda y Málaga capital tendrán un 100% de probabilidad de lluvia; las máximas alcanzarán 24 grados en Ronda y 27 en la capital. También se esperan precipitaciones en Coín y las costas occidental y oriental, con máximas de hasta 28 grados en Marbella.

Las lluvias van a seguir estando presentes esta semana en la provincia de Málaga. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar dos avisos amarillos por fuertes lluvias y tormenta este martes.

En concreto, las alertas estarán activas en las comarcas de Ronda y Antequera durante toda la jornada, es decir, desde las 00.00 horas hasta las 23.59 horas.

Los expertos prevén que puedan registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en ambas zonas. Además, no descartan que puedan producirse precipitaciones de granizo durante la jornada.

Temperaturas de este martes

Con una probabilidad del 100% de lluvias en Ronda este martes, la Aemet sostiene que las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 24 grados.

De cara al miércoles, los mercurios bajarán hasta los 13 de mínima y los 23 de máxima el resto de la semana.

En cuanto a Antequera, las temperaturas irán desde los 16 grados de mínima y los 25 de máxima el martes, para bajar el resto de la semana a los 13 de mínima y 23 de máxima .

Tiempo en el resto de la provincia

En Málaga capital, la probabilidad de lluvia para este martes es del 100% con 27 grados de máxima y 20 de mínima. El resto de la semana las máximas se mantendrán entre los 26 y 28 grados, pero las mínimas bajarán hasta los 17.

En el caso de Coín, también se esperan lluvias este martes, acompañadas de 26 grados de máxima y 18 de mínima.

Las precipitaciones también se registrarán en la costa occidental y en la costa oriental, donde las máximas serán de 28 grados en Marbella y 27 en Rincón de la Victoria.