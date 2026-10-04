La Primitiva toca en Málaga: premio de 654.775 euros en un boleto vendido en Benalmádena

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LO ESENCIAL Las claves Un boleto vendido en la administración 50.045 de Arroyo de la Miel-Benalmádena ha ganado 654.775 euros en La Primitiva. El premio corresponde a un acertante de primera categoría, con los seis números de la combinación ganadora. Otro boleto con la misma cuantía fue validado en Sant Lluís, Baleares; seis acertantes de segunda categoría recibirán 35.393 euros. Al no haber acertantes de categoría especial, el próximo sorteo pondrá en juego un bote de 31,5 millones de euros.

Nuevo premio de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de Málaga. El sorteo de la Primitiva de este sábado 3 de octubre ha dejado un boleto ganador en Benalmádena.

La administración número 50.045 de Arroyo de la Miel-Benalmádena ha registrado uno de los acertantes de primera categoría --seis aciertos--, premiado con 654.775 euros, según recoge Europa Press.

Asimismo, el segundo boleto premiado con esa misma cuantía se ha certificado en la administración número 60.645 de Sant Lluís, en las Baleares.

Además, el sorteo del sábado ha dejado seis premios de segunda categoría --cinco aciertos y el complementario--, dotados de 35.393 euros cada uno.

Como se ha indicado, no existen boletos acertantes de categoría especial --seis aciertos y reintegro--, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 31,5 millones de euros.

Se trata del segundo premio en Málaga en los últimos dos días. El boleto acertante de El Millón del sorteo del Euromillones celebrado este pasado viernes, 2 de octubre, fue validado en la Administración de Loterías número 67 de Málaga capital, situada en Centro Comercial Carrefour Alameda.