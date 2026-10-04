Disparos de madrugada desde un coche en la AP-7 a la altura de Estepona: el vehículo huyó

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LO ESENCIAL Las claves El 112 recibió avisos por disparos sobre las 00.40 horas de este domingo en la AP-7, a la altura del kilómetro 151, en Estepona. Guardia Civil y Policía Nacional acudieron al lugar para comprobar los hechos y localizar el vehículo implicado. El coche abandonó la zona antes de que pudiera ser interceptado por los agentes. No se han registrado heridos ni se conocen por el momento más detalles sobre el suceso.

Nuevo incidente con armas de fuego en la provincia de Málaga. En torno a las 00.40 horas de este domingo, el teléfono de emergencias 112 recibió avisos por disparos en la autovía AP-7, a la altura de Estepona, concretamente en el kilómetro 151 de esta vía.

Según han informado fuentes del 112, tras tener conocimiento de lo ocurrido, se dio aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para comprobar lo sucedido y tratar de localizar el vehículo implicado.

Sin embargo, el automóvil abandonó la zona antes de que los agentes pudieran interceptarlo.

No se han registrado personas heridas como consecuencia de los disparos y no se conocen, por el momento, más detalles del suceso.

Nuevo episodio violento

El incidente se produce en un momento en el que la provincia de Málaga ha registrado varios episodios relacionados con armas de fuego durante las últimas semanas.

El 18 de septiembre, un joven fue tiroteado en la plaza Virgen del Rocío, en la zona de Barcenillas de Málaga capital, cuando se encontraba en plena calle. Recibió dos disparos y murió posteriormente en el hospital.

La Policía Nacional detuvo a tres personas, que ingresaron después en prisión provisional.

Las pesquisas posteriores apuntaron a que el joven, Nacho, de 20 años, podría haber sido confundido con otra persona por los sicarios. Según la principal hipótesis, no tenía antecedentes ni vínculos con el narcotráfico y habría sido víctima de un error.

Solo unos días después, el 22 de septiembre, otro hombre, de 47 años y origen turco, recibió un disparo en la cabeza mientras cenaba en una terraza del Muelle Uno de Málaga.

Los autores huyeron a pie y la víctima fue trasladada al hospital en estado grave. La investigación apuntó posteriormente a un posible ajuste de cuentas entre bandas vinculadas al narcotráfico.