Un quinto premio de la Lotería de Navidad deja 2,7 millones en el Plaza Mayor de Málaga capital

Las claves nuevo Generado con IA Un quinto premio de la Lotería de Navidad ha dejado 2,7 millones de euros en el Centro Comercial Plaza Mayor de Málaga capital. Se vendieron 45 series del número 60649 en la administración de loterías de este centro comercial. Otra serie del mismo quinto premio fue vendida en la Administración de Lotería 72 de Torremolinos. El número premiado, al haber sido adquirido en un lugar muy transitado, ha estado muy repartido entre los compradores.

Ni El Gordo ni el Segundo Premio. Pero la Lotería de Navidad sigue dejando algunos pellizcos significativos en la provincia de Málaga.

A la espera de que finalice este sorteo especial, que desde poco después de las 9:00 horas de este lunes 22 de diciembre, ya es posible confirmar que uno de los quintos premios se ha dejado caer por Málaga capital y Torremolinos.

En concreto, 45 series del 60649 han sido vendidas en la Administración de Loterías del Centro Comercial Plaza Mayor, lo que supone un montante global de 2,7 millones de euros.

Dada la particularidad del complejo, por el que cada año pasan varios millones de personas, muchas de ellas visitantes, es de suponer que se tratará de un número muy repartido.

Aunque con menos repercusión otra serie de este quinto premio ha sido vendido en la Administración de Lotería 72 de Torremolinos. Hay que recordar que los décimos del quinto premio suponen 6.000 euros.