¿Cuántos pisos te puedes comprar en Málaga si te toca el Gordo?: hay más de 1.700 viviendas disponibles

Es 22 de diciembre y eso solo significa que el día del sorteo de la Lotería de la Navidad ha llegado. Muchos malagueños ya han hecho su lista de deseos por si la suerte llama a su puerta y el boleto que llevan es el ganador y les toca el Gordo.

Si entre esos deseos se encuentra una casa, quien quiera comprársela en Málaga capital tiene 1.770 opciones, puesto que ese es el número de casas y pisos que están a la venta en la capital por menos de 320.000 euros, según los datos de Idealista.

¿Y por qué debe ser de menos de 328.000 euros si cada boleto ganador del Gordo se lleva 400.000 euros? La respuesta es muy sencilla: por las retenciones de Hacienda.

Con el premio Gordo de la Lotería de Navidad, cada décimo premiado se lleva 400.000 euros, de los cuales los primeros 40.000 euros están libres de impuestos y de los 360.000 restantes se paga un 20%, es decir 72.000 euros.

Eso quiere decir que lo que cada persona recibe en su cuenta por un décimo del Gordo son 328.000 euros limpios ya sin tener que pagar nada más por ese premio en la declaración de la Renta.

En Idealista, al mirar las viviendas a la venta, no deja seleccionar que el precio máximo del piso sea de 328.000 euros, por ello se elige 320.000 euros, la cantidad más cercana. Los resultados muestran que en la capital hay 1.770 pisos a la venta hasta ese precio.

Cierto es que en unas zonas hay más pisos que en otras a la venta. En Bailén-Miraflores es donde más viviendas disponibles se encuentran, 443. Le sigue de cerca el Centro con 435 pisos, Carretera de Cádiz con 271 y Cruz de Humilladero con 246.

Así, en Ciudad Jardín hay 121; en Martiricos - La Roca 84; en la zona Este 54; en Puerto de la Torre 41; en Campanillas 30; en Churriana 27; y en Teatinos 18.