La Policía recupera más de 9.000 euros de un vecino de Málaga víctima de una estafa amorosa en el criptouniverso

La Policía Nacional ha recuperado el dinero estafado a un vecino de Málaga que había invertido parte de sus ahorros, 9.200 euros, en una fraudulenta plataforma de criptomoneda después de ser captado por una falsa ejecutiva con dotes de manipulación emocional.

Tras los hechos se situaría una organización criminal transnacional dedicada a la comisión de fraudes financieros con el uso de plataformas web de inversión y técnicas de persuasión de índole sentimental, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Con colaboración de Interpol, ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga han identificado en Tailandia y Filipinas a los supuestos responsables de la trama, consiguiendo recuperar y transferir el dinero estafado a una cuenta bajo control policial.

La investigación de los ciberagentes ha superado fronteras con el rastreo de los activos en una operación que se iniciaba con una denuncia formulada en la Comisaría de Málaga, por parte de un ciudadano que manifestó haber sido víctima de una estafa a través de Internet.

La víctima expuso en la denuncia que había contactado de modo online con una supuesta ejecutiva que se hacía pasar por directiva de una multinacional minera británica, a través de un falso perfil profesional en Internet, derivando las conversaciones --cada vez más íntimas-- a la aplicación de telefonía móvil WhatsApp, reforzadas a través de videollamadas esporádicas.

Así, una vez establecida una relación afectiva y de mayor confianza, la supuesta directiva convenció a su objetivo para invertir en una lucrativa plataforma de criptomonedas con la promesa de obtener grandes beneficios.

El denunciante invirtió 9.200 euros en criptomonedas creyendo participar en un esquema de inversión legítimo y comprobando mediante consultas en la plataforma web --profesionalmente diseñada y aparentemente fidedigna-- aparentes ganancias generadas.

Con posterioridad, el perjudicado se percató que no podía disponer ni recuperar los fondos, exigiéndole el sistema nuevos pagos en concepto de comisiones para poder tener acceso a los beneficios.

Debido a la complejidad en la investigación de estos delitos, los agentes se centraron en el rastreo del flujo de dinero, que se había dispersado a través de más de 30 billeteras en la red controladas por la organización.

De igual forma se descubría un entramado de cuentas vinculadas a bolsas de valores para activos digitales radicados en paraísos fiscales, donde se detectaron movimientos por valor de más de 45 millones de dólares, al parecer, relacionados con actividades ilícitas.

El sitio web fraudulento se encontraba alojado detrás de servicios de protección de identidad digital, dificultando la trazabilidad e identificación de sus administradores. En este punto de la investigación, y poco después de interponerse la denuncia, la página web era dada de baja.

Finalmente, con la cooperación policial internacional y el cruce de información con agencias de diversos países, se identificaron como responsables de los hechos a varios sospechosos de origen asiático, que operaban desde Tailandia y Filipinas, solicitándose la colaboración de Interpol para la localización y bloqueo de activos.

Aunque los fondos estafados en este caso concreto ascienden a 9.200 euros, que ya han sido recuperados y transferidos a cuenta bajo control policial, las pesquisas apuntan a que la misma trama podría haber defraudado a cientos de víctimas alrededor del mundo, sumando varios millones de dólares en activos.