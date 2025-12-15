La borrasca Emilia mantiene en alerta a Málaga este martes: lluvias y tormentas en el litoral la próxima madrugada

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Emilia ha dejado intensas lluvias en Málaga, con hasta 14,5 litros por metro cuadrado recogidos en Fuengirola y 13,4 mm en Estepona durante la madrugada. La Aemet mantiene el aviso amarillo por precipitaciones y tormentas en el litoral malagueño entre las 00:00 y las 7:00 horas de este martes, con posibilidad de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las zonas más afectadas hasta ahora han sido Los Reales (11,7 mm), Guadalmansa (9 mm) y Guadalmina (8,8 mm) en las últimas 12 horas. Se prevé que las temperaturas mínimas bajen hasta el miércoles, pudiendo alcanzar los 9 grados en Málaga capital y los 3 grados en Ronda y Antequera.

Durante la madrugada pasada, la borrasca Emilia se hizo notar en la provincia de Málaga, especialmente sobre la una de la mañana, cuando una espectacular tromba de agua sorprendió a los vecinos de la capital durante apenas unos minutos. Según los registros de la noche pasada, el litoral malagueño fue donde más llovió: 14,5 litros por metro cuadrado se han recogido entre las doce y las nueve de la mañana en Fuengirola. Así, en Estepona se recogieron 13,4 mm.

Pero ojo, que no ha pasado el temporal completo aún. De cara a este martes, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por fuertes precipitaciones y tormentas en el litoral malagueño, concretamente en las comarcas de Sol, Guadalhorce y la Axarquía. Si bien, también se esperan tormentas en el entorno de Ronda y Antequera, aunque hasta el momento la Aemet no ha activado avisos.

El aviso está activo para la madrugada, entre las 00.00 y las 7:00 horas, y se espera que puedan acumularse en estas zonas en una hora hasta 15 litros por metro cuadrado, siendo estos los últimos coletazos de la borrasca Emilia.

Todo apunta, según los expertos, que será entre las 2 y las 3 de la mañana cuando mayores precipitaciones puedan producirse. La probabilidad de lluvia durante la madrugada es del 100%, mientras que el de las tormentas es de un 70%, aproximadamente, según la Aemet.

¿Y ya no lloverá más en lo que queda semana? Aún quedan unos días, pero la Aemet estima que el viernes y el domingo podrían producirse algunos chubascos generalizados en la provincia de Málaga que podrían ser más intensos, en este episodio, en el interior. En zonas como Ronda podría llover con intensidad durante la jornada del viernes, por ejemplo.

El resumen de precipitaciones de la plataforma Hidrosur señala que en la provincia de Málaga, el punto donde más ha llovido en las últimas 12 horas ha sido en Los Reales, con un acumulado de 11,7mm. Así, le sigue Guadalmansa, con 9 mm y Guadalmina, con 8,8mm.

En cuanto a las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología, todo apunta a que las mínimas tenderán a ir bajando de forma generalizada del lunes al miércoles. A partir del jueves, los termómetros irán subiendo de nuevo. En la capital, el miércoles podrán tocar los 9 grados, mientras que en zonas como Ronda o Antequera, las mínimas podrán alcanzar el miércoles los 3 grados.