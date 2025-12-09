Las claves nuevo Generado con IA Alberto Díaz, Tyler Kalinoski y James Webb III serán los representantes de los Reyes Magos en la Cabalgata de Alhaurín de la Torre el 5 de enero. Tyler Kalinoski encarnará a Melchor, Alberto Díaz a Gaspar y James Webb III a Baltasar en el desfile local. Kendrick Perry ha sido elegido para interpretar a Baltasar en la Cabalgata de Málaga capital, siguiendo el nuevo criterio que prioriza a personas negras para este papel. La Cabalgata recorrerá la travesía urbana entre el Pabellón Blas Infante y el Estadio de Los Manantiales, y el nuevo pabellón deportivo de la zona este llevará el nombre de Alberto Díaz.

Los Reyes Magos llegarán a Málaga el próximo 5 de enero más cajistas que nunca. Alberto Díaz, Tyler Kalinoski y James Webb III participarán en la gran Cabalgata de los Reyes Magos en Alhaurín de la Torre en la víspera del Día de Reyes como representantes directos de Sus Majestades de Oriente. En concreto, Tyler Kalinoski encarnará a Melchor; Alberto Díaz, quien es además vecino del municipio, presidirá la carroza del rey Gaspar; y James Webb III la de Baltasar.

Además, Kendrick Perry ha sido seleccionado también para encarnar a Baltasar en la Cabalgata del 5 de enero en Málaga capital. La elección de Perry como Baltasar responde al sistema acordado el año pasado en Junta de Portavoces, que establece que Baltasar, que antes encarnaba un político, será siempre interpretado por una persona negra propuesta por el alcalde en base a méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas con el fin de evitar el blackface. Ya eran muchos los internautas que pidieron a Perry como rey mago, y este año se ha hecho realidad.

Alhaurín de la Torre

La Cabalgata de los Reyes Magos volverá a discurrir por tercer año consecutivo por la travesía urbana entre el Pabellón Blas Infante y el Estadio de Los Manantiales. La concejalía de Turismo y Fiestas ultima en estos momentos los detalles del desfile, las carrozas y los caramelos.

Cabe recordar que el nuevo pabellón deportivo de la zona este, cuya construcción saldrá a concurso próximamente, llevará el nombre de Alberto Díaz, según han informado desde el Unicaja. Además, esta temporada el Área de Deportes patrocina al equipo de la liga U-22, que juega sus partidos como local en el Pabellón Blas Infante con el nombre de Unicaja Alhaurín de la Torre.

Los tres jugadores se unen de esta manera a Kendrick Perry, quien encarnará al Rey Baltasar en la Cabalgata de los Reyes Magos en Málaga ese mismo día, para repartir caramelos y mucha ilusión en la noche más feliz para los niños y niñas de Málaga.