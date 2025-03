La conexión de Mohamed Amra 'La Mosca', el narco más buscado de Francia, con la Costa del Sol

Mohamed Amra, alias La Mosca, fue el enemigo número uno de las autoridades francesas desde el 14 de mayo de 2024 hasta ser detenido el pasado 22 de febrero en Bucarest (Rumanía) donde pretendía realizarse una operación de cirugía estética para luego volar hacia Colombia. Su historia tiene una conexión innegable con un territorio muy concreto: La Costa del Sol.

No hay que dejarse engañar por la apariencia menuda y de poquita cosa de Amra. Es alguien que logró convencer a un grupo de cerca de 30 personas para liderarlo y formar una importante organización criminal que traficaba con drogas en la región de Normandía.

Contaba en su historial judicial con condenas de tráfico de drogas, robos, extorsión e intentos de homicidios y secuestros en Marsella. Es un tipo que desde la cárcel ha ordenado ejecuciones en pleno Puerto Banús (Marbella) para acabar con rivales que le molestaban y, aún así, no estaba clasificado como de especial interés para las autoridades francesas.

El 14 de mayo de 2024 cinco agentes penitenciarios franceses trasladaron a Mohamed Amra desde el centro de detención preventiva en Évreux (Eure, Normandía), donde cumplía una de sus condenas, hasta el Tribunal de Justicia de Rouen (Normandía), donde debía declarar frente a un juzgado de instrucción. 58 kilómetros separan los dos destinos, unos 46 minutos de trayecto.

Tras la visita al juzgado, todo cambió. Un comando de varias personas portando fusiles de asalto interceptó el furgón penitenciario en el que fue transportado Amra, lo realizaron en el peaje de Incarville en la Autovía 154 en Eure. Esperaron a que el vehículo policial quedará atrapado esperando el mejor momento para atacarlos.

Los narcotraficantes de Amra abrieron fuego a discreción contra los agentes penitenciarios asesinando a Fabrice Moello y Arnaud García. Los otros 3 también acabaron heridos de balas. Tras esto, Amra se esfumó en los vehículos preparados para la huida.

Lo buscaron ese 14 de mayo de 2024 más de 200 gendarmes, e inclusos equipos del GIGN pero no dieron con él. Ahora Amra ya se encuentra en Francia en una cárcel de máxima seguridad, a la que fue trasladado en un convoy del GIGN desde el aeropuerto parisino en el que aterrizó su vuelo procedente desde Bucarest.

Arnaud Garcia, agente penitenciario asesinado por la organización criminal de Amra.

Esta semana su organización criminal se ha desarticulado. 22 personas se detuvieron a la vez que Amra fue atrapado en Rumanía. 19 en Francia, 2 en Marruecos, y una en Mijas. Al detenido en una villa de lujo en Mijas se le considera clave en toda la huida de Mohamed Amra. Se sospecha que incluso formó parte del comando que lo liberó. Y aquí es donde entra la importancia de la Costa del Sol en organizaciones criminales como la que formó Amra.

El poder del crimen en la Costa del Sol

Este tipo de clanes de narcotráfico formados por franceses o residentes en Francia suele utilizar como base la Costa del Sol. Es algo más que conocido. Hay ejemplos recientes como el de diciembre, cuando se desarticuló un grupo criminal francés que operaba en Mijas y desde donde coordinaban los envíos de hachís hacia Francia. Y a principios de febrero se anunció que otro clan de Rennes había implantado dos laboratorios en la provincia de Málaga para procesar cocaína para luego enviarla a su ciudad.

Los métodos de transporte de la droga de estos grupos varían, pero todos tienen algo en común: la violencia y el poder de fuego. Entre sus técnicas de transporte destacan:

-"GO-FAST": convoyes de coches a toda velocidad hasta Francia, escoltados por personas armados.

-"Caletas": compartimentos ocultos en vehículos para llevar droga en pequeñas cantidades.

-Empresas de tapadera: camiones que trasladan grandes cargamentos con documentos falsos.

Fabrice Moello, víctima de la organización criminal de Amra.

Las organizaciones criminales francesas dedicadas al narcotráfico siempre cuentan con fusiles de asalto y armas automáticas en su arsenal. Desde hace décadas es lo habitual y en la Costa del Sol lo sufrimos.

La de Mohamed Amra es el ejemplo más mediático porque desde la cárcel en la que se encontraba ordenó el intento de asesinato el 18 de julio de 2023 en la Avenida de las Naciones Unidas en Puerto Banús, Marbella. Las imágenes se hicieron virales, y en ellas se veía a un chico encapuchado vestido con una camiseta del Olympique de Lyon de la época de Toulalan portando un subfusil saliendo de un vehículo.

Antes de eso habían disparado en la terraza de un restaurante a Thomas Michel B, un narco dedicado sobre todo a realizar vuelcos a organizaciones criminales y que estaba enemistado con Amra tras haber perdido una importante mercancía que fue incautada.

A Thomas lo detuvieron en mayo de 2024 en una casa rural en Marzagalejo (Sevilla). Allí los GOES se encontraron que poseía un arsenal de varias armas de guerra. No fue hasta el noviembre pasado cuando se detuvo a tres narcos franceses que intentaron matar a Thomas en Puerto Banús por orden de Amra. También los implicaron en el secuestro de otro narcotraficante franco-argelino sucedido el 13 de diciembre de 2023 en Estepona, según informó Nacho Sánchez en El País. De ese narcotraficante no se conoce su paradero, probablemente fue asesinado en Marbella aquel mismo día.

Por lo tanto, estamos ante una organización criminal con presencia constante en la Costa del Sol y que tiene capacidad para no sólo liberar de la cárcel a sus miembros cuando tengan la oportunidad, si no que, a su vez, desde prisión siguen operando igual que estando en libertad. El Ministro del Interior francés admitió en su día que tuvieron el error de subestimar la peligrosidad de clanes como este, esperemos que aquí no sucedan lamentaciones posteriores.