"Han matado a mi perro de un tiro, quiero justicia": una vecina de Coín reúne 40.000 firmas contra el maltrato animal

Se llamaba Dylan y era un adorable husky de solo cuatro años que vivía con una familia de Coín. El pasado 11 de enero, a plena lu del día, moría tra recibir un tiro cuando se encontraba en una zona residencial. Mel, su dueña, pide ahora que se investiguen los hechos para que pague el culpable de su muerte.

Para ello, ha abierto una petición en la plataforma Change.org, donde ha recibido el apoyo de miles de personas. En concreto, ha logrado conseguir 40.000 firmas en tan solo quince días. “¿De qué sirve la Ley de Bienestar Animal si no garantizamos que se cumpla?”, se pregunta Melinda en la petición.

Desde su punto de vista, “no podemos tolerar que haya personas con armas de fuego o aire comprimido pegando tiros por la calle”. Asegura que si esto no se permitiera, el pequeño Dylan seguiría vivo. "Era un perro maravilloso", dice resignada.

Mel solicita al Ayuntamiento de Coín que endurezca las penas contra el maltrato animal. "No es el primer perro al que le pasa algo así, pero queremos que sea el último", dice. El próximo lunes se reunirá con el alcalde de Coín, Francisco Santos. De esa reunión esperan sacar "compromisos en firme y medidas contra el maltrato animal concretas que de verdad protejan a los animales".

"La pérdida de Dylan ha dejado un hueco enorme en nuestras vidas. Se llevaba bien con todos y no se peleó nunca con nadie. Este caso no puede ser otro que se olvida y que no llega a nada porque ha sido la vida de 'solo' un animal. Hay que cambiar las cosas", zanja.