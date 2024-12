Un año en el punto de mira: radiografía de los ajustes de cuentas en la Costa del Sol de este 2024

Sobre las 1:55 de la madrugada del viernes al sábado del 7 de diciembre un hombre de unos 30 años murió ejecutado en la calle Asturias de Fuengirola. Uno más a esa lista sigue de ajustes de cuentas en la Costa del Sol. Lo tirotearon con un fusil de asalto en varias ocasiones, hasta que le alcanzaron en la cabeza. Por la manera de actuar parece que erraron en los primeros disparos y el tirador persiguió brevemente a la víctima. No se conocen más detalles del fallecido.

Se utilizó un fusil de asalto que apareció debajo de un coche en la misma calle Asturias, algo inhabitual cuando se habla de narcotráfico ya se presupone que quien comete ese tipo delitos son profesionales del crimen. Pero allí lo dejaron y evidencia que el asesinato que se cometió pudo estar improvisado.

Cuando una organización criminal usa un fusil de asalto en la Costa del Sol o en España normalmente tiene la acción planificada. Desde la adquisición del arma, el traslado al sicario, y por último la manera de deshacerse de ella para que no les involucre en el delito. Por suerte para la Policía Nacional encontrar el arma facilitará la labor investigativa.

La dinámica del crimen organizado este año en la Costa del Sol ha estado marcada por unos primeros meses de tiroteos amenazantes, pero con pocos muertos. Algo que desde 2018 se había convertido en algo muy habitual. En este 2024 sólo han ocurrido 3 muertes por arma de fuegos vinculadas al crimen organizado en la Costa del Sol. Al menos que se tenga constancia pública, porque siempre hay que hablar en esos términos. Por ejemplo, la Policía Nacional evitó un asesinato en mayo cuando un clan sueco pretendía asesinar a un jefe de Comanches aquí.

Han ocurrido tiroteos y lanzamientos de líquidos inflamables contra restaurantes, disparos contra las piernas de viejos amigos, vuelcos de drogas, y algún secuestro. Uno de estos hechos ocurrió en la zona de Guadalmina en Marbella en abril, Pablo Almoguera del Confidencial publicó el vídeo con las imágenes del desencuentro entro unos supuestos narcos albaneses por un alijo de marihuana.

Se pudo ver como le disparaban en varias ocasiones mientras le gritaban que era una “perra” en un perfecto acento albanés, no les importó que fuesen las nueve de la noche y que la escena se produjese en medio de una terraza de un establecimiento. La víctima aparentemente no era un angelito, está investigado por el secuestro de un sirio que poseía una importante cartera de criptomonedas y al que le tenían preparada una sala de torturas en una casa de seguridad de Benalmádena.

Recientemente se pudo resolver el segundo asesinato del año en la Costa del Sol cuando se detuvo el mes pasado a un británico en Emiratos Árabes Unidos acusado de la ejecución del Ultra del Estrella Roja de Belgrado y supuesto narcotraficante Saša Momčilović.

La familia del serbio no pudo celebrar hasta la semana pasada su funeral por problemas administrativos, recuerden que este homicidio intencional ocurrió en agosto en una villa de lujo de Estepona. Quien organizó el after fue un cubano que apareció en el programa de Equipo de Investigación y que hasta que no fue identificado plenamente, ya que utilizaba varias identidades falsas, no había sido expulsado de España por sus antecedentes. En aquella fiesta estuvieron presentes más narcos de la Balcanes que huyeron tras el tiroteo.

El último caso reciente en el extranjero con ramificaciones en Málaga ha sido la condena de tres años de Jack Kavanagh en el Reino Unido tras ser detenido el pasado año en el aeropuerto de Málaga. Es hijo del capo irlandés Thomas "Bomber" Kavanagh, aliado del Clan Kinahan. También fue condenado en la misma investigación por poseer un arsenal de armas en Irlanda del Norte que lo componía 7 ametralladoras, un fusil de asalto y tres pistolas.

Su cuñado es Liam Byrne, que también le encanta España y que fue detenido en 2023 en Mallorca. El hijo de éste es el novio de la hija del exfutbolista Steven Gerrard. Buenos futboleros.

Incautaciones

Aún no se conocen datos oficiales de todas las incautaciones de drogas realizadas por Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, pero la tendencia en el puerto de Málaga indica que se batirá el récord de incautaciones de cocaína casi con toda seguridad y más tras descubrirse el alijo más importante de la historia de España en Algeciras.

La vía de entrada es más habitual y las operaciones que se han ido acometiendo este año resaltan el grado de infiltración de las redes criminales tras detenerse al jefe de la Unidad de Riesgos de Vigilancia Aduanera en el puerto a principios de año, a trabajadores del puerto y a distintos estibadores. Una situación que hace mirar al puerto de Valencia, ciudad donde la semana pasada fue detenido el exjefe de la Guardia Civil de la Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UCAIFF). Un puesto clave para decidir qué hacer con las mercancías que se introducen en territorio europeo. Se le vincula a un clan de la Mafia Albanesa, la gran aliada de la Ndrangheta calabresa y probablemente la organización criminal más profesionalizada en el narcotráfico de cocaína.