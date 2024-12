Los pescadores de Málaga, en contra de los planes de Europa: "Faenar 27 días es cortar la actividad de raíz”

De faenar 230 días hace cinco años a salir a pescar 27 días. Esta es la medida que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa para la flota de arrastre que trabaja en el Mediterráneo. Los pescadores malagueños no dan crédito y aseguran que "faenar 27 días es cortar la actividad de raíz”.

Desde el 2019, el sector ha estado reduciendo sus días de trabajo. Hace cinco años salían a faenar de media 230 días de cada ejercicio y poco a poco han ido eliminando jornadas hasta llegar a las 140 que han hecho en este 2024. Esto supone un 40% de reducción de los días de trabajo.

Ahora, la propuesta de la Comisión Europea pretende que, no solo las embarcaciones de la flota de arrastre de Málaga, sino todas las que lo hacen en el Mediterráneo, reduzcan el 79% los días de pesca. Esto supondría que salieran a trabajar 27 días cada año, es decir, un mes y una semana en todo el año.

“Primero deberían ver cómo está ahora el recurso y dependiendo de lo que digan los informes, actuar, no empezar a actuar cortando directamente la actividad”, asegura Mari Carmen Navas, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez, a EL ESPAÑOL de Málaga.

En Málaga, según la patrona, son 42 barcos los afectados por esta medida y de ellos dependen más de 200 familias. En la Caleta de Vélez se encuentran la mitad de esas embarcaciones con trabajadores. La otra mitad de los barcos se reparten entre Fuengirola, Estepona y Marbella.

“Las embarcaciones son pequeñas empresas que tienen que sostenerse y si no trabajan, no tienen ingresos y dejan de funcionar”, señala. Además, añade que actualmente están al límite y no se pueden permitir trabajar menos de 140 días al año porque si no las empresas dejarán de ser rentables.

Para que su opinión llegue lo más lejos posible, estos dos últimos días no ha habido pescado fresco en el Mediterráneo porque nadie ha salido a faenar. “Al principio, creíamos que la propuesta era una broma y que no podía ser, pero cuando vimos que iban en serio se ha amarrado toda la flota del Mediterráneo”.

Andalucía y Gobierno Central en contra

Cabe señalar que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central no están de acuerdo con esta propuesta de la Comisión Europea. Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho hincapié en que a día de hoy “los pescadores andaluces de la modalidad de arrastre apenas pueden mantenerse, por lo que dejarlo en tan solo 27 días al año es la ruina”.

Además, ha remarcado que no van a aceptar “ni un solo día de rebaja”, ya que su objetivo es que “ se prorrogue el acuerdo actual a 2026 para que se tenga en cuenta el esfuerzo del sector estos últimos años”.

Por otro lado, el Gobierno de España está de lado del sector pesquero. El ministro Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas ha llegado a calificar de “inaceptable”, “radical” y “desenfocada” la reducción de los días de faena para los pescadores españoles.

De igual forma, ha remarcado que “claramente está en peligro el equilibrio entre la sostenibilidad y la rentabilidad”, ya que no tiene en cuenta el “impacto altísimo” que podría suponer “el fin del arrastre” en el litoral.