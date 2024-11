Málaga, la provincia de Andalucía con más mujeres asesinadas por sus parejas y ex: 57 víctimas desde 2003

La violencia de género se ha cobrado 57 víctimas en algo más de dos décadas en Málaga, que se ha convertido en la provincia andaluza donde más mujeres han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas sentimentales desde 2003. Este 2024, la provincia de Málaga ha albergado más de la mitad de asesinatos que han tenido lugar en Andalucía, cinco de nueve (una cifra que no se producía desde 2009).

Si bien, la incidencia de mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años es mayor en Almería (a 1 de enero de 2024), que tiene una ratio de 12,4 víctimas mortales. Esta media es de 7,3 en Málaga y de 7 en toda Andalucía. A nivel nacional, la cifra baja a 5,9, una cifra que tampoco deja de ser preocupante.

Más allá de las asesinadas, hay otras víctimas en los casos de violencia machista: los niños. 20 niños han quedado huérfanos desde que hay registros, un 30% de ellos en los últimos dos años. Además, dos pequeños fueron asesinados por su padre o la pareja de su madre en Málaga. Alejandro, de solo tres años, falleció en 2015 tras ser asesinado por la pareja de su madre, que le tenía celos. Su cuerpo fue hallado en una balsa de agua en los Montes de Málaga; falleció por ahogamiento.

Dos años antes se apagaba también la vida de Aarón, un caso que estremeció al barrio de La Luz. El 23 de septiembre de 2013, Aarón y su madre, Estefanía, aparecieron sin vida en su vivienda de la avenida Isaac Peral tras ser asesinados a manos de Miguel Ángel, expareja y padre respectivamente.

Manuel, el padre de Estefanía, llegó a preguntarle a su exyerno por qué había matado a Estefanía y Aarón. Según contó hace años el hombre, este le respondió que asesinó a Estefanía porque “si no era para él, no era para nadie”, y al niño “para que no viera sufrir a su madre”.

Denuncias

Todos estos datos están recogidos en un informe redactado por Comisiones Obreras con motivo de que este lunes se celebra el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el documento reza que hasta principios del mes de noviembre, un total de 4.296 denuncias por violencia de género se han interpuesto en Málaga, una cifra que ha disminuido mucho respecto al año anterior, cuando se cuantificaron 9.043. De ellas, 1.067 fueron intervención directa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que 2.850 vienen de los atestados policiales.

Solo cuatro familiares se han presentado en comisaría para denunciar un caso de violencia de género en su círculo y 37 mujeres han acudido por su propio pie a dependencias policiales a denunciar.

En este sentido, queda camino por recorrer, ya que “ninguna” de las mujeres asesinadas en la provincia en 2024 había denunciado a su agresor. Pero más allá de este dato, Málaga sigue siendo la provincia con más denuncias, alcanzando el 23 por ciento del total de denuncias presentadas a nivel andaluz, donde se han interpuesto un total de 39.990 denuncias.

El número de mujeres víctimas de violencia de género usuarias del servicio ATENPRO aumentó hasta ser un total de 475 usuarias activas en agosto de 2024, lo que supone un 14 por ciento más que a finales de 2023. Este aumento es bastante significativo, porque a nivel andaluz se sitúa en un 6,3 por ciento y en un 5’6 por ciento a nivel nacional. Son en las provincias de Málaga y Córdoba donde más ha crecido durante este año. En 2024 han aumentado en un 23 por ciento los casos con protección policial.