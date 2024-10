Conceden el tercer grado al etarra que asesinó a Martín Carpena y a Luis Portero: podrá salir a la calle

Harriet Iragui Gurruchaga, el etarra que asesinó en el año 2000 al concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena, al fiscal Luis Portero y al médico militar Antonio Muñoz Cariñanos, ha conseguido el tercer grado penitenciario y podrá salir de prisión.

Con este tercer grado, conocido también como régimen abierto o de semilibertad, el etarra podrá dejar la cárcel para ir a trabajar, estudiar, realizar actividades de voluntariado o cualquier otra cosa que le sea aprobada.

Dicho de otra forma, apenas 24 años después del asesinato de Martín Carpena, Portero y Muñoz Cariñanos, Gurruchaga estará de nuevo en la calle durante buena parte del día.

Fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Martín Carpena, a 45 años por el de Luis Portero y a 53 años por el de Muñoz Cariñanos. Estuvo en la cárcel de Castellón y en 2021 fue trasladado a la prisión de Logroño dentro de un plan del gobierno socialista de acercamiento de los etarras al País Vasco.

La concesión del tercer grado ha sentado como un jarro de agua fría al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). También se le ha facilitado esta medida a Luis Mariñelarena Garciandía, condenado por participar en el atentado con coche bomba que asesinó a Fernando Buesa y a Jorge Díez Elorza.

"Ninguno de los dos cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes", han denunciado desde Covite. Han exigido además a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra esos dos terceros grados.

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha añadido que ambos son "exhibidos constantemente" por la izquierda abertzale, en particular por SARE y SORTU, en actos donde se exige su excarcelación, lo cual demuestra que no están arrepentidos. “La izquierda abertzale prohíbe el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, por lo que sin estos requisitos no deberían progresar al tercer grado”.

EL ESPAÑOL de Málaga se ha puesto en contacto con familiares de Martín Carpena y han preferido no hacer declaraciones.

Siempre en el recuerdo

José María Martín Carpena fue asesinado por Harriet Iragui Gurruchaga el 15 de julio de 2000. Salía de su casa en Nueva Málaga con su familia para asistir a un pregón de la peña La Biznaga con motivo de las fiestas del Carmen y el etarra le disparó seis veces provocando su muerte en el acto.



Fue un mazazo para la ciudad y especialmente para sus compañeros de partido en el PP. Cada 15 de julio le hacen un homenaje de recuerdo en el monolito con su cara que se instaló en el parque de Huelin.

Homenaje Martín Carpena en el parque de Huelin este pasado mes de julio. Ayuntamiento de Málaga

Le concedieron la medalla de la ciudad a título póstumo y le pusieron su nombre al Palacio de Deportes, siendo así siempre recordado por toda España por los partidos de baloncesto del Unicaja y otros actos deportivos que allí se celebran.

El fiscal Luis Portero, también asesinado en el año 2000 por Gurruchaga, era además el cuñado del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por lo que en un solo año ETA destrozó en dos ocasiones al regidor malagueño.