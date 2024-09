El avance del avispón oriental en Málaga: "la abeja no quiere salir de la colmena porque sabe que va a morir”

El avispón oriental ya está más presente que nunca en Málaga. Lo que parecía una leve amenaza y que solo estaba presente en algún barrio de la capital, ya ha dejado de ser así. Este insecto ha recorrido Málaga entera de un extremo a otro y cualquiera se puede topar con ellos tanto en municipios del interior de la provincia como de la costa.

Ahora en la provincia se ha desbloqueado, sobre todo entre los apicultores y agricultores, un nuevo miedo: que el avispón oriental acabe con la abeja autóctona y que Málaga se quede sin su principal polinizador.

“La abeja no quiere salir de la colmena porque sabe que va a morir”, asegura a EL ESPAÑOL de Málaga Miriam Pérez, una apicultora de Málaga. La malagueña tenía casi 2.000 colmenas en sus terrenos y durante este verano ha perdido una gran parte de ellas por la llegada del avispón oriental que se las come.

Asimismo, asegura que este insecto himenóptero se cuela en las colmenas y “se la comen desde dentro”. A raíz de esto, la apicultora ha reducido el tamaño de la entrada por la que entran las abejas a la colmena para que no entren los avispones, pero “son muy inteligentes”.

Además, añade que la abeja también ha visto que en la colmena están más seguras y prefieren quedarse dentro, pero al final “si no salen van a morir de hambre porque no pueden ir a por comida y si salen, el avispón se las come viva”.

En este sentido, Mariló Jiménez, una agricultora que tiene sus terrenos por la zona del Cortijo Costilla en Santa Rosalía Maqueda, Campanillas, sostiene que el año pasado empezó a ver algún que otro avispón por sus tierras, pero no ha sido hasta este verano cuando han llegado en masa.

“El año pasado pensé que había menos abejas en mi colmena por la varroa, pero este año me he dado cuenta de que cada día hay menos abejas por culpa del avispón que las estaba matando para alimentar a sus larvas”, explica.

Jiménez asegura que todos los días observa como los avispones tratan de entrar en la colmena que tiene y ha llegado a ver como acaban con las abejas. “Son tan agresivos que los he visto hasta comer carne y siempre van a por la abeja reina”, remarca.

La malagueña ha estado preguntando a otros agricultores del Valle del Guadalhorce para saber si es algo que le sucede solo a ella o hay más afectados y ha observado que es una situación generalizada.

“Hablé con un agricultor de Cártama y me contó que tenía dentro de un barril a un montón de abejas haciendo un panal y que de repente aparecieron los avispones y ya no tiene ni una abeja”, señala.

Estos últimos días Mariló está tratando de localizar los nidos de los avispones. Sabe cómo son, pero desconoce en qué punto de sus terrenos han decidido asentarse. “Llevo una semana buscándolos y no doy con ellos porque lo hacen bajo tierra y en mis dos hectáreas no sé dónde pueden estar”, apunta.

“Yo sospecho que hay varios nidos cerca porque van en distintas direcciones, estoy alerta pero es como buscar una aguja en un pajar”, asegura Jiménez.

Otro agricultor afectado es Antonio Sánchez, familiar de Mariló Jiménez. El malagueño, según Jiménez, colocó 22 colmenas que ha ido cambiando de un sitio a otro para ayudar a las abejas a trabajar. Ahora solo le quedan ocho y Jiménez ratifica que lo que están viviendo es “tremendo a este ritmo nos quedamos sin abejas que son el principal polinizador”.

Protocolo al observar un nido de avispas orientales

Ante esta situación, la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Málaga de la Junta de Andalucía ha facilitado un número de teléfono a los agricultores y apicultores de la provincia para que, en cuanto localicen un nido, llamen y se proceda a su retirada.

El procedimiento que se sigue es el siguiente: cuando se notifica la presencia de un nido debe estar bien localizado para que los profesionales de la empresa pública de Tragsa se encarguen de los trabajos.

Cabe señalar que desde la delegación sólo actúan en medio natural público. Si el nido se encuentra en un medio natural privado, autorizan la retirada del nido a la empresa que se encargue de estos trabajos.

Para agilizar la retirada de avisperos la delegación está formando a los Agentes de Medio Ambiente para que puedan colaborar y actuar en estos trabajos.