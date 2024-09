Primer informe ambiental de la Junta al millonario megaproyecto de deportes extremos de Málaga

El megaproyecto de deportes extremos y naturaleza proyectado en los Llanos de Matagallar, en Coín, sigue adelante. Los promotores de la iniciativa, un grupo empresarial encabezado por la familia Ardid, que contemplan una inversión cercana a los 300 millones de euros, han informado este martes de un importante movimiento administrativo.

De acuerdo con los datos aportados, la Junta de Andalucía ha remitido al Ayuntamiento de Coín el documento de alcance ambiental de Transcendence, nombre con el que se ha bautizado una operación que contempla la creación de unos 510 alojamientos eco-turísticos en régimen hotelero, sin posibilidad de venta.

Según lo indicado por la firma, los técnicos autonómicos no encuentran en su primera aproximación "incompatibilidades" con la ubicación elegida, especialmente sensible por encontrarse en las proximidades de un importante acuífero. De hecho, esta es una de las razones que ha generado un importante rechazo entre colectivos ecologistas y vecinales. No obstante, son varias las apreciaciones que se incluyen en el informe.

Desde ARD Investment & Development, el impulso de este desarrollo, que afecta a una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados, podría llegar a generar 700 empleos directos y más de 2.000 indirectos en su área de influencia.

Transcendence, que fue declarado proyecto de Interés Estratégico por la Junta de Andalucía, ha sido analizado durante los últimos diez meses por responsables técnicos de distintos organismos públicos, que han emitido informes sobre la adecuación del proyecto desde el punto de vista legal, medioambiental y de gestión de recursos energéticos e hídricos.

Entre estos organismos están los servicios Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas, de Espacios Naturales Protegidos, de Gestión del Medio Natural, de Bienes Culturales y los departamentos de Residuos y Calidad del Suelo, de Calidad del Aire y de Vías Pecuarias, de la Junta de Andalucía.

Según lo expuesto por la empresa, la Junta no identifica incompatibilidades del proyecto con la ubicación, ni se proponen modificaciones sustanciales al mismo para su adecuación al terreno.

No obstante, los técnicos realizan indicaciones a tener en cuenta en la redacción final del proyecto para su mejor integración técnica, la adecuación a las distintas normativas urbanísticas y a la protección del acuífero. "Todas estas recomendaciones son compatibles con concepto único desarrollado por Transcendence", se añade.

Alberto Suárez, director Técnico y de Sostenibilidad de Transcendence, ha manifestado que con esta iniciativa se desarrolla un proyecto donde el principal valor es la conexión del deporte con la naturaleza.

El proyecto entra ahora en una nueva fase para la denominada Innovación del Plan Parcial, por el que se reducirá la edificabilidad que estaba aprobada inicialmente, para adecuarse a las características de Transcendence, que contempla una menor ocupación del terreno.