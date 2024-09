Este es el motivo por el que los cielos de Málaga están grisáceos este lunes

Si has salido a la calle o te has asomado por la ventana este lunes en Málaga, habrás podido percibir que el cielo está algo más grisáceo de lo habitual, pese a que no se esperaban cielos con nubosidad en la jornada de hoy.

No es calima, aunque este cielo turbio recuerde a aquellos días extraños en Málaga, sino que se trata de humo procedente de los incendios que lleva sufriendo nuestro país vecino, Portugal, desde hace días.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya informó de que España notaría el humo de los incendios portugueses. "Las partículas de humo procedente de los incendios de Portugal serán transportadas por el viento a otras zonas de la Península. Podrá notarse cierto oscurecimiento en los cielos de algunas zonas, incluso a decenas o cientos de kilómetros de distancia", han escrito en la red social X, antiguo Twitter.

La presencia del terral en el litoral malagueño ha facilitado, además, que este humo llegue a la Costa del Sol.

La situación del territorio portugués lleva días siendo crítica. Las llamas ya han afectado a casi 100.000 hectáreas, que han quedado totalmente calcinadas. También hay siete fallecidos a causa de estos incendios.