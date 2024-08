Granizos como canicas y tormenta, pero lluvia escasa: así ha sido el paso de la vaguada por Málaga

Como dice el refrán, mucho ruido para tan pocas nueces. Pese a que este miércoles por la noche los malagueños se metían en la cama, alrededor de la medianoche, con una espectacular banda sonora de fondo en forma de tormenta, la realidad es que esta no ha sido demasiado significativa en cuanto a lluvias. Sin ir más lejos, el acumulado de Málaga capital apenas alcanza los 0,2 litros por metro cuadrado.

Respecto a los rayos, Riesco tampoco les da demasiada importancia, ya que "no han llegado a tocar tierra". "El motivo de esta inestabilidad es esa circulación del sur que muchas veces está presente en Andalucía y que tiene tormentas con convección de base elevada, lo que hace que se formen en rayos de nube a nube, muy pocos de ellos tocando tierra, y a su vez también algunas precipitaciones débiles, puesto que al estar la atmósfera seca, gran parte de la precipitación que cae se evapora antes de llegar al suelo", declara Riesco.

Así, si en la capital no se ha alcanzado el litro por metro cuadrado, según Riesco, los mejores datos están en la Alta Axarquía, con datos de entre cuatro y cinco litros por metro cuadrado, junto a Nerja, que ha acumulado 2,4. "Esa banda ha pasado afectando a la provincia de Granada, la provincia de Jaén y a la parte más oriental de Málaga y de la provincia de Córdoba", explica.

La tormenta en Málaga capital.

En este tipo de situaciones, la posibilidad de precipitaciones débiles persistirá, según el director del centro meterológico malagueño, hasta el mediodía. A partir de la tarde, la posibilidad de que se registren chubascos será casi nula, al igual que el resto de la semana. "La DANA queda muy al norte de la península, por encima, en latitudes más al norte de la península, con lo cual, prácticamente no va a afectar a Andalucía y en la provincia de Málaga no va a haber precipitaciones", cuenta.

Respecto a las temperaturas, asegura que hoy descenderán las temperaturas muy ligeramente. Pero a partir de mañana los termómetros volverán a estabilizarse, sobre todo en el interior de la provincia, y para el fin de semana se esperan "pocos cambios". "También hay algo de polvo en suspensión que se va a notar en las precipitaciones que pueden estar cayendo a lo largo de la mañana, irán acompañadas de algo de barro. La calima podrá quedarse unos días en Málaga y se irá desplazando hacia el este", zanja.

No da demasiada importancia a los episodios de granizo que tuvieron lugar anoche en puntos como Mijas. Un tuitero llamado Herman Arnedo se vio sorprendido en la urbanización Riviera del Sol, dos minutos antes de la medianoche, por el granizo y ha compartido con este periódico una imagen del tamaño de los grumos de hielo, más grandes que los de las canicas. "La verdad es que no me esperaba algo así, menos en verano", comenta este vecino a EL ESPAÑOL de Málaga, aún estupefacto.